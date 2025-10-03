快訊

滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑氣爆噴飛民眾 現場多人受傷

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達對台政治口水戰非常失望 兩大原因絕不接受先建後移方案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
輝達因地緣政治因素，在中國市場面臨挑戰。（路透）
輝達因地緣政治因素，在中國市場面臨挑戰。（路透）

輝達（NVIDIA）來台設立總部「T17、T18基地」卡關，親近輝達的知情人士向本報透露，輝達明確表達「由新光人壽先興建、後移轉的方案」是絕對不可行，甚至T17、T18基地還陷入了政治議題，卡在政治口水戰，對此非常失望。

知情人士透露，外界盛傳，輝達與新壽「北士科T17、T18基地」MOU 30日到期後，有三大解決方案，包括「合議移轉方案」、「先建後移方案」、「解約返還方案」，其中針對先建後移方案，輝達有話想說，這方案絕對不可行。

知情人士透露，輝達不同意，主要有兩大原因，第一是輝達對建築設計要求高，已經找好建築團隊，營造工程等都會由輝達發包，若有第三人在中間協調，屆時興建過程容易不符合預期，且責任難歸咎。

第二是「北士科T17、T18基地」延伸成為政治攻防戰，不想被牽連到複雜的政治議題，因為輝達希望能夠快速完成總部興建的計劃，不希望因為政治議題遞延時程。

最後，知情人士透露，事實上，這個案子已經走到最後階段，輝達想來台設立總部，但卻因此卡關，感到非常失望。

輝達

延伸閱讀

WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

輝達北士科總部會破局？賴正鎰：別擔心「一個月內一定談成」

輝達總部落腳北士科 鄉林建設賴正鎰：一定會成

輝達進駐北士科瀕臨破局 新壽：不能同意合意解約

相關新聞

輝達對台政治口水戰非常失望 兩大原因絕不接受先建後移方案

輝達（NVIDIA）來台設立總部「T17、T18 基地」卡關，親近輝達的知情人士向本報透露，輝達明確表達「由新光人壽先興...

支持國營事業！經濟部同意台電、台水、中油、台糖2025年調薪3.5%

經濟部3日表示，同意台電、台水、中油、台糖公司2025年調薪3.5%。經濟部說明，4家公司2024年度配合政府政策照顧民...

巨大人權風暴…美利達推「零付費政策」 承諾響應國際勞動標準

自行車大廠巨大機械遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令，暫停巨大台灣製造據點輸美自行車、自行車零件及配件。自行大廠...

APEC月底登場 卓榮泰：領袖代表人選已定

2026年APEC峰會將於10月31日至11月1日在南韓慶州登場。有關領袖代表人選是否已定，行政院長卓榮泰透露「應該是決...

普發現金1萬元效益 主計總處估貢獻GDP約0.65個百分點

朝野立委關注韌性特別預算中的普發現金1萬元能貢獻多少GDP增幅。主計總處主計長陳淑姿今天在立法院備詢表示，國發會預估是成...

全真瑜珈倒閉欠薪 勞動部：勞工可先申請墊償

深耕台灣20年的知名健身連鎖「TRUE YOGA全真瑜珈健身」於9月30日深夜無預警宣布，自10月1日起全面停業、解散並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。