輝達對台政治口水戰非常失望 兩大原因絕不接受先建後移方案

輝達（NVIDIA）來台設立總部「T17、T18基地」卡關，親近輝達的知情人士向本報透露，輝達明確表達「由新光人壽先興建、後移轉的方案」是絕對不可行，甚至T17、T18基地還陷入了政治議題，卡在政治口水戰，對此非常失望。

知情人士透露，外界盛傳，輝達與新壽「北士科T17、T18基地」MOU 30日到期後，有三大解決方案，包括「合議移轉方案」、「先建後移方案」、「解約返還方案」，其中針對先建後移方案，輝達有話想說，這方案絕對不可行。

知情人士透露，輝達不同意，主要有兩大原因，第一是輝達對建築設計要求高，已經找好建築團隊，營造工程等都會由輝達發包，若有第三人在中間協調，屆時興建過程容易不符合預期，且責任難歸咎。

第二是「北士科T17、T18基地」延伸成為政治攻防戰，不想被牽連到複雜的政治議題，因為輝達希望能夠快速完成總部興建的計劃，不希望因為政治議題遞延時程。

最後，知情人士透露，事實上，這個案子已經走到最後階段，輝達想來台設立總部，但卻因此卡關，感到非常失望。