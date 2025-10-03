支持國營事業！經濟部同意台電、台水、中油、台糖2025年調薪3.5%

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
經濟部3日表示，同意台電、台水、中油、台糖公司2025年調薪3.5%。圖／本報資料照片
經濟部3日表示，同意台電、台水、中油、台糖公司2025年調薪3.5%。圖／本報資料照片

經濟部3日表示，同意台電台水、中油、台糖公司2025年調薪3.5%。經濟部說明，4家公司2024年度配合政府政策照顧民生、產業，協助穩定物價，減緩通膨；台電、台水及中油公司又在0403花蓮強震及凱米、山陀兒、康芮颱風等天災期間大規模動員搶修，於極短的時間內戮力搶修，加速復電復水及確保油料、天然氣供應無虞，以降低民眾面臨災害所帶來生活不便；至於台糖公司則是近10年均有盈餘繳庫，且積極配合政府政策。

經濟部考量4家公司2025年度調薪所需用人費用可於用人費支付限額內辦理，均不影響年度經營目標達成，亦不減少法定預算盈餘，且評估2025年度用人費率均不超過前3年平均用人費率，同意四家公司2025年調薪3.5%。

經濟部強調，特別是今年遭遇丹娜絲與樺加沙風災，國營事業全體總動員，包括台電全力搶修復電、台水多方努力確保供水復原、中油穩定能源供應、台糖支援物資調度，皆在最前線與時間賽跑。同仁們以專業和毅力守護民生與產業運作，經濟部感謝所屬國營事業同仁的辛勞付出。

經濟部補充，近年經濟景氣熱絡，科技業高薪爭才，國營事業招考報名人數及報到率日漸下滑，國營事業薪資待遇相較於產業界較不具競爭力，為照顧基層人員且吸引更多優秀人才投身服務，檢討調高新進人員起薪，預計2025年調薪幅度3.5%可使「具有證照之新進僱用人員起薪達到4萬元」，以利招募及留用人才。

