普發現金1萬元效益 主計總處估貢獻GDP約0.65個百分點

中央社／ 台北3日電
朝野立委關注韌性特別預算中的普發現金1萬元能貢獻多少GDP增幅。示意圖／本報資料照
朝野立委關注韌性特別預算中的普發現金1萬元能貢獻多少GDP增幅。主計總處主計長陳淑姿今天在立法院備詢表示，國發會預估是成長約0.415個百分點，主計總處評估是0.65個百分點。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委廖先翔今天詢問，行政院是否能承諾，新台幣5500億元的特別預算不論是在採購、投資，能讓本國廠商承攬，或例如國防、海巡設備也優先選擇國內廠商，這樣才能達到促進經濟效果。

經濟部長龔明鑫表示，例如支持產業方案，每一分錢都是用於補助本土企業。

國防部長顧立雄表示，韌性特別預算中，國防部的部分約占1132億元，他可以承諾，這次特別預算會用在國內的資通、營造，一定會擴大內需產能。

海洋委員會主委管碧玲表示，除非裝備屬於靈敏度很高、國內無法生產，否則會朝輔導國內廠商製造方向努力。

談及普發現金1萬元能貢獻GDP多少增幅，行政院長卓榮泰表示，特別預算通過後，他會請主計總處詳細說明，目前都有整年度推估。

陳淑姿表示，國發會預估是成長約0.415個百分點，主計總處評估是0.65個百分點。

國防部 主計總處 行政院 普發現金 卓榮泰 龔明鑫

