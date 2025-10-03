APEC月底登場 卓榮泰：領袖代表人選已定

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

2026年APEC峰會將於10月31日至11月1日在南韓慶州登場。有關領袖代表人選是否已定，行政院長卓榮泰透露「應該是決定了」，人選由府方正在作業。對於立委建議，由有威望的半導體權威人士出任，卓榮泰認為，府方一定非常重視這樣的建議。

卓榮泰今赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

綠委邱志偉質詢時表示，10月底、11月初，APEC將於韓國慶州登場，美國總統川普第二任期一直在亞洲舉行。目前我國領袖代表已經決定了嗎？

聽聞此題，卓榮泰神秘一笑並點點頭，透露「應該是決定了」。

邱志偉詢問，人選是跟半導體專業有關嗎？卓榮泰笑回，人選是由府方正在作業。

邱志偉續道，這一定要跟APEC主辦方先有一些默契。期待是由半導體方面的領導者，或在全球半導體界有聲望的高層，有威望的半導體權威人士。因為很難得有機會跟各國領袖，特別是跟川普，做一些當面建議或會談。

卓榮泰回應，委員這樣的建議，府方一定非常重視。我方提出適當的人選，都會經過正常的管道，表達我方參與的意願。

