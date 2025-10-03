巨大人權風暴…美利達推「零付費政策」 承諾響應國際勞動標準

快訊

中央社／ 台北3日電
圖為美利達MERIDA董事長曾崧柱。記者胡經周／攝影
圖為美利達MERIDA董事長曾崧柱。記者胡經周／攝影

自行車大廠巨大機械遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令，暫停巨大台灣製造據點輸美自行車、自行車零件及配件。自行大廠美利達工業今天強調，承諾採取果斷行動，持續與國際公認的勞動與人權標準完全接軌。

美利達發布新聞稿指出，堅守道德行為和保護人權是美利達的核心價值，嚴格遵守台灣所有勞動法規，同時也注意到本地法規與國際社會的標準及期待存在差距。美利達承諾採取果斷行動，持續與國際公認的勞動與人權標準完全接軌。

美利達說明，這項決心體現對每一位員工權益的高度尊重。為落實這項承諾，自10月1日起，對外籍移工全面實施「零付費政策」，所有新進移工將無須支付任何就業仲介費；且所有移工（無論新進或現職）均無須再向仲介支付每月服務費，所有相關費用將由美利達全額承擔。

此外，美利達正在積極制定一項補償計畫，針對現職移工過往已支付的招募費用，預計在2025年10月25日提供合理補償，確保他們不會因求職而承受額外經濟負擔。

美利達表示，上述一系列行動將確保美利達在勞動實務上與國際標準和期望完全一致。員工的福祉始終是最優先的考量，也是美利達持續成長的核心動力。美利達將持續改善，並確保職場符合公平、安全與尊嚴的最高標準，為所有員工打造一個值得信賴、安全且有尊嚴的工作環境。

