快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

中市經發局長出席駐台北韓國代表部國慶晚會 促雙邊合作

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
經發局長張峯源(左2)與歐洲經貿辦事處經貿組長邵恩博(右1)及歐洲廠商。中市經發局提供
經發局長張峯源(左2)與歐洲經貿辦事處經貿組長邵恩博(右1)及歐洲廠商。中市經發局提供

駐台北韓國代表部2日晚間盛大舉辦「大韓民國國慶日晚會」，台中市政府經濟發展局長張峯源應邀出席，共同慶賀大韓民國國慶日。張峯源表示，未來市府將持續推動韓國在經貿、文化、美食及觀光等多元領域的合作，藉由產業互補與城市行銷，深化雙邊交流情誼，也拓展台中在國際舞台上的能見度與競爭力。

而3日即是韓國的開天節，也為韓國五大國慶日之一，是紀念韓國最初的古朝鮮王國建立並感謝上天的節日。

張峯源表示，韓國美食、觀光旅遊、流行影音文化在台灣深受喜愛。今年台中鍋烤節邁向國際化，特別邀請韓國、印度、義大利及泰國駐台代表共同拍攝宣傳影片，成功銷宣台中鍋烤美食。

其中，韓國篇宣傳影片更吸引逾23萬人次觀看，獲得熱烈迴響，另也加碼抽出四組台中直飛首爾來回機票，直接讓民眾有機會前往韓國體驗當地美食文化，促進台韓兩地觀光交流。根據台灣觀光協會預估，2025年台韓互訪人次可望突破300萬，創歷史新高，展現雙邊往來熱絡。

經發局說明，中韓式料理餐廳林立，選擇多元豐富，廣受民眾喜愛，今年參與票選的店家中也有不少韓式鍋烤代表，其中「石全石美石鍋專賣店豐原店」榮獲「火鍋烤肉美食組」第五名佳績，是台中在地韓式料理餐廳。

該店以「好口味、大份量、高CP值」著稱，招牌餐點如部隊鍋、海鮮煎餅及馬鈴薯燉肉，更是深獲民眾喜愛與讚賞。

經發局補充，台韓經貿往來密切，目前韓國為我國四大貿易夥伴，我國也為韓國第五大貿易夥伴。雙方在半導體、石化等產業往來密切，特別是在半導體領域更具高度關聯性。

我國在晶圓代工及封裝測試環節居於世界領先地位，而韓國則在記憶體與部分關鍵元件方面具有優勢，未來若能進一步強化雙邊合作，將有助於在半導體與電子元件產業業化供應鏈整合，並透過分工互補，共同提升國際競爭力。

張峯源表示，此次國慶日晚會不僅展現台中對韓方的祝賀與重視，更深化雙邊交流情誼。未來市府將持續推動韓國在經貿、文化、美食及觀光等多元領域的合作，藉由產業互補與城市行銷，拓展台中在國際舞台上的能見度與競爭力，並為市民創造更多元而豐富的交流體驗。

駐台北韓國代表部2日盛大舉辦「大韓民國國慶日晚會」。中市經發局提供
駐台北韓國代表部2日盛大舉辦「大韓民國國慶日晚會」。中市經發局提供
經發局長張峯源(左)與聖露西亞駐華大使館勞勃路易斯大使。中市經發局提供
經發局長張峯源(左)與聖露西亞駐華大使館勞勃路易斯大使。中市經發局提供
經發局長張峯源(右)及駐台北韓國代表部高尚郁代理代表。中市經發局提供
經發局長張峯源(右)及駐台北韓國代表部高尚郁代理代表。中市經發局提供

觀光 國慶 經貿

延伸閱讀

中市府會勘巨大移工宿舍等符勞動規定 將助撤美海關暫扣令

台中購物節優惠店家衝破2萬家 經發局長透露盧秀燕要他學習這個國家

台中市「普發5萬」財政委員會吵翻天 議員拍桌互槓、爭論近1小時

天下雜誌「2025年永續幸福城市大調查」 中市「經濟面向」第2名

相關新聞

普發現金要拖到11月底？ 卓榮泰：能快就快

國民黨立委葉元之今天在立法院質詢關切普發現金發放時程，行政院長卓榮泰答詢表示，立法院審理完成後，會請總統能夠盡快公告，預...

輝達台灣總部快破局？新壽魏寶生：輝達就屬意北士科 不會選台北以外

輝達台灣總部選址所在的北士科T17、18，卡在新光人壽與台北市政府之間對「合意終止」的立場不同，眼看瀕臨破局。目前傳出台...

巨大人權風暴…美利達推「零付費政策」 承諾響應國際勞動標準

自行車大廠巨大機械遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令，暫停巨大台灣製造據點輸美自行車、自行車零件及配件。自行大廠...

中市經發局長出席駐台北韓國代表部國慶晚會 促雙邊合作

駐台北韓國代表部2日晚間盛大舉辦「大韓民國國慶日晚會」，台中市政府經濟發展局長張峯源應邀出席，共同慶賀大韓民國國慶日。張...

立委要求十月底普發現金 卓榮泰：預算送立院快一個月 為何拖到今天？

民眾黨立委張啟楷今天在立法院質詢時表示，希望行政院承諾，普發現金能在10月底前入帳。行政院長卓榮泰表示，立法院程序快，行...

AI 用電需求大、電力不足已成問題 台廠兩供應鏈電力不減

隨電力需求不斷擴大，燃氣渦輪發電主要設備的供應為美國GE，提供平價且成熟的電力供應方案，以BE為首的SOFC發電，除採用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。