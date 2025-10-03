中市經發局長出席駐台北韓國代表部國慶晚會 促雙邊合作

駐台北韓國代表部2日晚間盛大舉辦「大韓民國國慶日晚會」，台中市政府經濟發展局長張峯源應邀出席，共同慶賀大韓民國國慶日。張峯源表示，未來市府將持續推動韓國在經貿、文化、美食及觀光等多元領域的合作，藉由產業互補與城市行銷，深化雙邊交流情誼，也拓展台中在國際舞台上的能見度與競爭力。

而3日即是韓國的開天節，也為韓國五大國慶日之一，是紀念韓國最初的古朝鮮王國建立並感謝上天的節日。

張峯源表示，韓國美食、觀光旅遊、流行影音文化在台灣深受喜愛。今年台中鍋烤節邁向國際化，特別邀請韓國、印度、義大利及泰國駐台代表共同拍攝宣傳影片，成功銷宣台中鍋烤美食。

其中，韓國篇宣傳影片更吸引逾23萬人次觀看，獲得熱烈迴響，另也加碼抽出四組台中直飛首爾來回機票，直接讓民眾有機會前往韓國體驗當地美食文化，促進台韓兩地觀光交流。根據台灣觀光協會預估，2025年台韓互訪人次可望突破300萬，創歷史新高，展現雙邊往來熱絡。

經發局說明，中韓式料理餐廳林立，選擇多元豐富，廣受民眾喜愛，今年參與票選的店家中也有不少韓式鍋烤代表，其中「石全石美石鍋專賣店豐原店」榮獲「火鍋烤肉美食組」第五名佳績，是台中在地韓式料理餐廳。

該店以「好口味、大份量、高CP值」著稱，招牌餐點如部隊鍋、海鮮煎餅及馬鈴薯燉肉，更是深獲民眾喜愛與讚賞。

經發局補充，台韓經貿往來密切，目前韓國為我國四大貿易夥伴，我國也為韓國第五大貿易夥伴。雙方在半導體、石化等產業往來密切，特別是在半導體領域更具高度關聯性。

我國在晶圓代工及封裝測試環節居於世界領先地位，而韓國則在記憶體與部分關鍵元件方面具有優勢，未來若能進一步強化雙邊合作，將有助於在半導體與電子元件產業業化供應鏈整合，並透過分工互補，共同提升國際競爭力。