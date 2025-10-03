普發現金要拖到11月底？ 卓榮泰：能快就快

國民黨立委葉元之今天在立法院質詢關切普發現金發放時程，行政院長卓榮泰答詢表示，立法院審理完成後，會請總統能夠盡快公告，預算生效1個月內就可以發放；葉元之追問11月底以前可以發放嗎？卓榮泰回答「是，能快就快」。

立法院今天邀請行政長卓榮泰報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。葉元之質詢問，如果立法院10月中把攸關普發現金預算送出立法院的話，可不可以給一個比較明確的日期，大概何時可以發放？

卓榮泰答詢表示，立法院審理完成後，會請總統盡快公告，預算生效1個月內就可以發放。葉元之追問，那立法院10月中送出預算，也就是11月底以前一定可以發放嗎？卓榮泰回答「是」、「能快就快」，但安全措施會設想比較周延。

另外，葉元之也詢問，花蓮縣光復鄉若有災民證件被沖走，甚至銀行ATM也被沖走，政府要用什麼方式發放？財政部長莊翠雲表示，因為發放時間大概有6個月，當然是先協助光復鄉國人能夠盡快補辦證件，各部會也都在協助，但如果有特別需要，將另外考量用專案方式處理。

卓榮泰補充表示，「我們會用一站式的服務」，包括健保卡、身份證、郵局還有農會，如果需要這個證件將用一站式的服務，而且據了解花蓮光復鄉戶政所已經恢復基本功能。