立委要求十月底普發現金 卓榮泰：預算送立院快一個月 為何拖到今天？

民眾黨立委張啟楷今天在立法院質詢時表示，希望行政院承諾，普發現金能在10月底前入帳。行政院長卓榮泰表示，立法院程序快，行政院發放的就會快，政院9月11日就把預算案就送到立院了，到現在已經快一個月了，為什麼要拖到今天10月3日呢？張啟楷批評，是卓榮泰隊普發現金態度一波三折，卓揆回嗆，「你完全不了解狀況」。

卓榮泰今天率同相關部會首長赴立法院，列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。卓榮泰表示，關於普發現金，原則是立法院程序快，行政院發放就會快，但準備作業也要詳實完整，因為2300萬人以上發放作業是相當大的，雖然有之前普發6千元的發放平台當作基礎，現在正在把它進行優化。財政部長莊翠雲表示，前置作業已在進行，系統已在優化，這一次還增加1千多家的ATM機台。

卓榮泰指出，今年比較不一樣的是，要防範很多的詐騙行為，確保資安是更安全的狀態。且預算案9月11日就已經送到立法院，今天是10月3日，到今天已經快一個月了，行政院並沒有延誤。