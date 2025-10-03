AI 用電需求大、電力不足已成問題 台廠兩供應鏈電力不減

隨電力需求不斷擴大，燃氣渦輪發電主要設備的供應為美國GE，提供平價且成熟的電力供應方案，以BE為首的SOFC發電，除採用普遍性高的天然氣外，能源高轉換效率也受到關注，國內大型法人機構表示，在台廠方面，變壓器供應商華城（1519）參與其中，而在SOFC的選項上，則可看到燃料電池反應爐以及電源分別由高力（8996）、康舒（6282）代工。

美國聯邦層級行政命令，將大型資料中心(> 100 MW)專屬AI用電的設施，規範支援設施，包括可調度能源、天然氣管線、交換設備等。當若需大量自備電力，需加速審核與許可流程。

在獨立供電迫切的需求下，預料在短期而言燃氣機組仍是AI Data Center最常見的「自發電/備援」方案，因為可靠、成熟、響應快。中長期趨勢因SOFC可直接結合氫能與再生能源，逐步成為廠商的首選，特別是需要靠近伺服器模組化配置的場景。

華城方面，法人表示，新產能將在2026年開出，今年第3季考量變壓器客製化的特性，部分規格短期難以取代，客戶已接受大部分關稅轉嫁，將進入美國出貨旺季。

高力部分，在燃料電池的營運，隨著美國主要客戶BE的簽約量不斷上升，預估燃料電池業務的年成長在有機會達到20%，相關產能將上看6000顆/年，另外散熱業務的拓展預估占比可提高至25%以上，並且逐步朝向散熱解決方案去推廣。