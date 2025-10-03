11月中以前一定普發現金？卓榮泰：是！

普發現金是否能於10月底發放？行政院長卓榮泰3日表示，如果一切順利，馬上就可以發放。藍委葉元之表達，希望卓榮泰能說清楚確切的時程，因此詢問至少11月中可否發放？卓榮泰回應「是！」

卓榮泰今赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

葉元之質詢時表示，他有看過前幾位立委的質詢，感覺10月底要普發現金似乎比較有困難。因此他想問，什麼時候之前一定可以發放？11月中以前一定會發？卓榮泰回應，看立院何時審議完預算，等三讀通過後，總統公告之後。

葉元之追問，假設10月初一定送出去的話，11月中以前一定會發嗎？卓榮泰表示，他認為總統的部分也好，政院會請總統盡速公告，公告後生效，生效後一個月內就可以發放。

葉元之認為，簡單計算算起來，11月底之前一定可以發，這是確定的？卓榮泰直言「是」，能快就快，但安全設施會設想比較周延。葉元之再問，至少11月中發放？卓榮泰回應「是！」

至於先前政院曾經研議不領取的選項，對於當時的情況，卓榮泰解釋，民間團體來做表達時，政院總要研議實施的可能性。不過研議後認為，對個資保護有無法想像的危險，所以就停止了。

葉元之提到，2023年就有7萬人不領取，所以增設不領取選項的話，其實只是多此一舉。