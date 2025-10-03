快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

11月中以前一定普發現金？卓榮泰：是！

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

普發現金是否能於10月底發放？行政院長卓榮泰3日表示，如果一切順利，馬上就可以發放。藍委葉元之表達，希望卓榮泰能說清楚確切的時程，因此詢問至少11月中可否發放？卓榮泰回應「是！」

卓榮泰今赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

葉元之質詢時表示，他有看過前幾位立委的質詢，感覺10月底要普發現金似乎比較有困難。因此他想問，什麼時候之前一定可以發放？11月中以前一定會發？卓榮泰回應，看立院何時審議完預算，等三讀通過後，總統公告之後。

葉元之追問，假設10月初一定送出去的話，11月中以前一定會發嗎？卓榮泰表示，他認為總統的部分也好，政院會請總統盡速公告，公告後生效，生效後一個月內就可以發放。

葉元之認為，簡單計算算起來，11月底之前一定可以發，這是確定的？卓榮泰直言「是」，能快就快，但安全設施會設想比較周延。葉元之再問，至少11月中發放？卓榮泰回應「是！」

至於先前政院曾經研議不領取的選項，對於當時的情況，卓榮泰解釋，民間團體來做表達時，政院總要研議實施的可能性。不過研議後認為，對個資保護有無法想像的危險，所以就停止了。

葉元之提到，2023年就有7萬人不領取，所以增設不領取選項的話，其實只是多此一舉。

卓榮泰 普發現金 國安

延伸閱讀

光復鄉潰壩立委喊國賠 卓榮泰：有法定程序跟條件

普發現金萬元被質疑拖延 卓榮泰：立院通過特別預算才能發

花蓮洪災傅崐萁喊國賠 卓揆：照程序 與急迫性補助不衝突

大罷免曾近距離挑釁葉元之 女青鳥現身花蓮救災…竟穿綠營議員背心

相關新聞

普發現金要拖到11月底？ 卓榮泰：能快就快

國民黨立委葉元之今天在立法院質詢關切普發現金發放時程，行政院長卓榮泰答詢表示，立法院審理完成後，會請總統能夠盡快公告，預...

輝達台灣總部快破局？新壽魏寶生：輝達就屬意北士科，不會選台北以外

輝達台灣總部選址所在的北士科T17、18，卡在新光人壽與台北市政府之間對「合意終止」的立場不同，眼看瀕臨破局。目前傳出台...

立委要求十月底普發現金 卓榮泰：預算送立院快一個月 為何拖到今天？

民眾黨立委張啟楷今天在立法院質詢時表示，希望行政院承諾，普發現金能在10月底前入帳。行政院長卓榮泰表示，立法院程序快，行...

AI 用電需求大、電力不足已成問題 台廠兩供應鏈電力不減

隨電力需求不斷擴大，燃氣渦輪發電主要設備的供應為美國GE，提供平價且成熟的電力供應方案，以BE為首的SOFC發電，除採用...

11月中以前一定普發現金？卓榮泰：是！

普發現金是否能於10月底發放？行政院長卓榮泰3日表示，如果一切順利，馬上就可以發放。藍委葉元之表達，希望卓榮泰能說清楚確...

卓榮泰：普發現金預算2,360億元 預留200億元支持產業

有關韌性特別預算，行政院長卓榮泰3日表示，其中編列辦理強化民眾消費韌性普發現金2,360億元，及挹注勞保基金與健保基金共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。