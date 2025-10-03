卓榮泰：普發現金預算2,360億元 預留200億元支持產業

有關韌性特別預算，行政院長卓榮泰3日表示，其中編列辦理強化民眾消費韌性普發現金2,360億元，及挹注勞保基金與健保基金共300億元，以減輕其財務壓力，維持勞健保制度穩定運作。針對產業支持相關措施，行政院已預留後續編列特別預算額度200億元。

卓榮泰今赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

卓榮泰報告時表示，感謝立院於8月29日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」部分條文修正案，讓各項支持產業、安定就業、照顧民生與弱勢、強化國土安全韌性等措施，以及普發現金相關作業能加速啟動，政院也隨即於9月11日將特別預算案送請立院審議。

有關近期國際政經情勢及因應作為，卓榮泰說，美國於今年2月10日宣布，對全球所有輸美之鋼鋁材及其製品加徵 25％關稅，並於今年3月12日生效，其後於6月4日更調增一倍至50％，而對於進口至美國之汽車，則加徵25％關稅，亦已於今年4月3日生效。

卓榮泰提到，4月2日美國對各國課徵對等關稅措施，在暫緩實施90日期限截止後，在未達成協議前，我國適用暫時性對等關稅之稅率，為原最惠國待遇稅率再加徵20%，並於今年8月7日生效。5月1日啟動台美雙邊談判以來，已歷經五輪實體談判及十次線上磋商，目前尚未進入總結階段。

卓榮泰說，政府將秉持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」等原則，持續爭取更合理的對等關稅稅率，對等關稅不疊加，以及併同232條款磋商，以確保台灣產業關鍵戰略地位及整體產業競爭優勢。

他也說，美國之關稅變革，除對我國產業結構及整體就業市場造成衝擊，亦造成全球貿易秩序重整，進而影響整體國際情勢，攸關台灣「經貿布局的重建」，這也是他在施政報告中向立院提出，應即刻啟動，且必須由兩院依職權共同推動的三項重建之一。

卓榮泰指出，面對近年來日益複雜的地緣政治與國際情勢變化，再加上美國關稅變革使國際政經情勢更為嚴峻，我國在強化國土安全韌性各項措施之投入上，更顯刻不容緩。

卓榮泰表示，行政院以「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」四大主軸為核心理念，擬定具體推動策略與執行措施及相關辦法，以即時減輕企業與民眾負擔、穩定民生物價及減緩市場波動，同時對普發現金作業更迅速周全。

他提到，台美間關稅談判尚未底定，為即時支應需求，以配合關稅談判進度，加強對產業支持、擴大協助範圍、支援各產業需求。針對產業支持相關措施，行政院已預留後續編列特別預算額度200億元。

卓榮泰說，行政院依特別條例之規定，編製完成本特別預算案。歲出共編列5,500億元，財源為「移用以前年度歲計賸餘」4,444億元，以及「債務之舉借」1,056億元，期程自今年3月12日至2027年12月31日止。

卓榮泰指出，主要包括四大部分：

一、支持產業780億元。主要包括提供企業融資保證與利息減免等金融支持250億元，協助業者調整體質以提升產業競爭力250億元，協助開拓多元市場100億元，以及強化對農業支持等180億元。

二、安定就業150億元。主要辦理政府部門公共服務上工專案、勞工就業通計劃、失業青年訓練獎勵計畫等支持勞工安定就業措施。

三、照顧民生3,070億元。除辦理強化民眾消費韌性普發現金2,360億元，及挹注勞保基金與健保基金共300億元，以減輕其財務壓力，維持勞健保制度穩定運作。另外，亦編列強化高等人才培育200億元，及加強照顧弱勢族群與提供關懷服務210億元。

四、強化韌性1,500億元。主要辦理強化國土防衛能量780億元，包含整建軍品物資零附件庫儲設施、新建巡防艦艇、強化周邊海域安全監測系統、加強海域立體偵巡能量。其次，提升資通作業環境及設備編列720億元，包含軍民資通作業環境韌性及設備效能提升，及強化作戰區基礎設備等。

卓榮泰重申，面對美國關稅變革對我國帶來的直接衝擊，以及對全球政經環境前景影響的不確定性，行政院提出5,500億元特別預算加以因應。

他特別提到，其中，普發現金部分，相關的先期作業與各項系統修改，均已同步進行整備中。只要韌性特別預算案一通過，政府就可以用最快的速度、最多元且方便的方式，發放現金，讓全國2,357萬國人同胞與取得永久居留資格的外籍人士等皆能領取。

他也說，各項減輕對企業與勞工衝擊之協助措施、對經濟弱勢族群的擴大照顧，以及攸關每一位國人生命財產安全的國土防衛與資通安全之強化提升作業，都將迅速展開，使我國在面對美國新關稅制度帶來之變局下，能化危機為轉機，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

財政部長莊翠雲補充說明，強化韌性特別預算案的總經費編列5,500億元，從2025年的3月12日起到2027年的12月31日，分三年來辦理，財源規劃是移用以前年度的歲計賸餘4,444億元，還有舉債1,056億元。