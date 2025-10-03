因應美國關稅拓展市場 竹市補助廠商海外參展最高10萬

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為協助企業因應美國對等關稅的衝擊，新竹市政府公告「鼓勵廠商國外參展補助計畫」，每家參展廠商最高可獲10萬元補助，包括攤位租金及場地布置費用。圖／新竹市政府提供
為協助企業因應美國對等關稅的衝擊，新竹市政府公告「鼓勵廠商國外參展補助計畫」，每家參展廠商最高可獲10萬元補助，包括攤位租金及場地布置費用，提升廠商參展意願，藉以拓展多元市場、分散出口風險。

新竹市政府指出，秉持「成為產業最可靠後盾」的立場，迅速啟動多項應變機制，強化產業國際行銷能力。日前公告「114年度新竹市政府鼓勵廠商國外參展補助計畫」，鼓勵竹市廠商參與海外展覽，以拓展多元市場、分散出口風險，降低對單一市場的依賴風險，提升出口韌性與國際競爭力，並自即日起開放申請，歡迎企業踴躍利用。

新竹市代理市長邱臣遠表示，為協助企業在國際經貿變局中尋求商機，因應美國對我國實施20%對等關稅，導致出口成本增加，企業恐面臨轉單風險及供應鏈重組壓力。市府特別推出「廠商國外參展補助計畫」，每家參展廠商最高可獲10萬元補助，補助範圍包括攤位租金及場地布置費用，期盼藉此提升廠商參展意願，積極拓展國內外市場通路，並降低出口風險，強化整體競爭力。

新竹市產發處表示，「鼓勵廠商國外參展補助計畫」受理申請至11月15日止，補助參展期間自今年8月1日追溯至12月31日。符合資格之廠商可提出申請，公告後執行展覽活動者，須於攤位明顯處標示新竹市政府市徽，相關標誌可向承辦單位索取。

相關計畫內容及申請表單請參閱「114年度新竹市政府鼓勵廠商國外參展補助計畫」，並可至市府官網電子公告欄 (https://reurl.cc/5R9vNy) 或新竹市產業發展處網站 (https://reurl.cc/Y3KEp4) 下載。

