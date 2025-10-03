輝達台灣總部快破局？新壽魏寶生：輝達就屬意北士科，不會選台北以外

輝達台灣總部選址所在的北士科T17、18，卡在新光人壽與台北市政府之間對「合意終止」的立場不同，眼看瀕臨破局。目前傳出台北市政府有意引導輝達轉向北士科的T12基地，北市府甚至打算直接與輝達洽談，新壽董事長魏寶生今日表示，據新壽接觸輝達美國總部得到的訊息，輝達屬意的就是T17、18，既不考慮其他選項，也不會選在台北市以外的地方。

擁有北士科T17、18地上權50年權利的新壽，昨日再度發聲明，依法不能同意北市府提議的合意終止條件，對此，台北市長蔣萬安昨日態度堅定，強調只有新壽蓋好移轉和合意解約兩個方案。由於新壽蓋好移轉此一方案未獲輝達同意，但合意解約又卡在北市府主張編列40多億預算（權利金及期間利息）退還給新壽，新壽開出的條件則是140多億元（計入未來50年潛在開發利益），雙方僵持不下。

市議員游淑慧昨日質疑，新壽低價搶到的精華地，為什麼要放任長草至今？她說，台北市的大面積公有精華地已經很稀有，既然新壽取得了開發權利，就應該善盡合約和企業責任。

對於外界的質疑，魏寶生表示，新壽是在2021年標下北士科T17、18，改革派二年多前入主新光金控之後，積極處理這塊土地的開發，當時新壽找到國巨接手，也出現與現在同樣的問題。前有國巨、後有輝達，新壽也配合二者變更設計，外界以為土地空在那裡沒開發，其實新壽都有在準備開發的各種工作。最近也向市府送了動工申請案。

至於外界認為新壽開出140億元是獅子大開口，魏寶生表示，新壽只是不方便公布計算公式，但「有憑有據，否則怎麼能過得了公司董事會及輝達這關？我們一切都依照公司治理進行」。他指出，其實此案也不是沒有解，最單純的解方就是由新壽直接將土地地上權移轉給輝達，由輝達付錢給新壽，就不需要市政府編列預算在市議會闖關，也不用花到納稅人的錢。不過，市府認為仍有圖利新壽之嫌，不同意這種作法。

被問到輝達總部案萬一破局，後續如何演變？魏寶生指出，輝達目前並未考慮北士科這塊地以外的選項，屆時輝達恐怕將區域總部移往印度或馬來西亞。站在整體國家經濟發展角度，新壽會盡力與市府與輝達協商，希望事情獲得圓滿的解決。