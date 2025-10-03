10月底普發現金？卓榮泰：若順利馬上可以發放

對於各界矚目的普發現金時程，藍委楊瓊瓔質詢時提問，能否承諾10月底普發萬元現金？行政院長卓榮泰回應，「當然，如果一切順利，馬上就可以發放。」發放現金的作業系統已經在進行測試，今年布局比較不一樣的是，要防範很多詐騙。

卓榮泰今赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

白委張啟楷質詢時表示，大家最關心的就是普發現金1萬元，藍白提案版本，希望10月底要開始發放，這在原來通過的三讀條文是有的，可是後來一破三折，又提了修正案。今天能否清楚地講，10月底可以開始發放？今天付委後，下周三、四財政跟經濟聯席會審議，最晚周四預算就會送回院會。

張啟楷提到，按照時程，最快10月14日、最晚17日，可以完成立院三讀。不過，現行規定是特別預算公告一個月以內開始發放，這裡面有彈性。能否今天承諾，如果一切順利，最晚10月底普發萬元現金，讓民眾入帳？

卓榮泰答詢時表示，最重要的原則是，立法院程序快，行政院發放就會快，所以大家都必須快、更快。但是一切也要讓整個準備的作業能夠詳實完整，因為要發放2350萬人以上，發放作業相當大。目前有2023年6,000元現金的發放平台當做基礎，正在進行優化。

卓榮泰指出，今年布局比較不一樣的是，要防範很多詐騙。前一段時間，好多跟普發現金有關的詐騙已經發生，一旦通過之後可能會有更多，所以要把防止詐騙的安全、資安做到更安全。

卓榮泰提到，發放現金的作業系統已經在進行測試。立院審查程序快，政院也會加快進展，但如果10月17日三讀預算，到月底只有13天，中間還有連假，希望能夠更充分的準備，「我們會很快的做好。」

