快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

10月底普發現金？卓榮泰：若順利馬上可以發放

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（中）上午率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢，左為經濟部長龔明鑫，右為財政部長莊翠雲。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）上午率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢，左為經濟部長龔明鑫，右為財政部長莊翠雲。記者邱德祥／攝影

對於各界矚目的普發現金時程，藍委楊瓊瓔質詢時提問，能否承諾10月底普發萬元現金？行政院長卓榮泰回應，「當然，如果一切順利，馬上就可以發放。」發放現金的作業系統已經在進行測試，今年布局比較不一樣的是，要防範很多詐騙

卓榮泰今赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

白委張啟楷質詢時表示，大家最關心的就是普發現金1萬元，藍白提案版本，希望10月底要開始發放，這在原來通過的三讀條文是有的，可是後來一破三折，又提了修正案。今天能否清楚地講，10月底可以開始發放？今天付委後，下周三、四財政跟經濟聯席會審議，最晚周四預算就會送回院會。

張啟楷提到，按照時程，最快10月14日、最晚17日，可以完成立院三讀。不過，現行規定是特別預算公告一個月以內開始發放，這裡面有彈性。能否今天承諾，如果一切順利，最晚10月底普發萬元現金，讓民眾入帳？

卓榮泰答詢時表示，最重要的原則是，立法院程序快，行政院發放就會快，所以大家都必須快、更快。但是一切也要讓整個準備的作業能夠詳實完整，因為要發放2350萬人以上，發放作業相當大。目前有2023年6,000元現金的發放平台當做基礎，正在進行優化。

卓榮泰指出，今年布局比較不一樣的是，要防範很多詐騙。前一段時間，好多跟普發現金有關的詐騙已經發生，一旦通過之後可能會有更多，所以要把防止詐騙的安全、資安做到更安全。

卓榮泰提到，發放現金的作業系統已經在進行測試。立院審查程序快，政院也會加快進展，但如果10月17日三讀預算，到月底只有13天，中間還有連假，希望能夠更充分的準備，「我們會很快的做好。」

楊瓊瓔質詢時再次提問，能否承諾10月底普發萬元現金？卓榮泰回應，「當然，如果一切順利，馬上就可以發放。」

卓榮泰 詐騙 普發現金

延伸閱讀

推廣農產品 民進黨立委議場送香蕉

光復鄉潰壩立委喊國賠 卓榮泰：有法定程序跟條件

花蓮洪災傅崐萁喊國賠 卓揆：照程序 與急迫性補助不衝突

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

相關新聞

輝達台灣總部快破局？新壽魏寶生：輝達就屬意北士科，不會選台北以外

輝達台灣總部選址所在的北士科T17、18，卡在新光人壽與台北市政府之間對「合意終止」的立場不同，眼看瀕臨破局。目前傳出台...

輝達總部落腳北士科 鄉林建設賴正鎰：一定會成

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科一案備受關注，鄉林建設董事長賴正鎰今天表示，這個案子「一定會成」，因為涉及規模龐大且關...

巨大機械涉血汗移工遭美發布暫扣令 監委要查主管機關失職

監察委員王幼玲、賴振昌今天表示，主管機關對於我國自行車製造商巨大機械工業公司涉強迫勞動情事，有無善盡監管及研擬因應對策，...

因應美國關稅拓展市場 竹市補助廠商海外參展最高10萬

為協助企業因應美國對等關稅的衝擊，新竹市政府公告「鼓勵廠商國外參展補助計畫」，每家參展廠商最高可獲10萬元補助，包括攤位...

10月底普發現金？卓榮泰：若順利馬上可以發放

對於各界矚目的普發現金時程，藍委楊瓊瓔質詢時提問，能否承諾10月底普發萬元現金？行政院長卓榮泰回應，「當然，如果一切順利...

普發現金「可以發而不發」？卓榮泰：特別預算需先通過

行政院長卓榮泰3日表示，有些國人認為，現在行政院在普發現金這個時間上，可以發而不發，其實這有所誤會。必須等韌性特別預算通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。