聽新聞
0:00 / 0:00
輝達總部落腳北士科 鄉林建設賴正鎰：一定會成
輝達（NVIDIA）總部落腳北士科一案備受關注，鄉林建設董事長賴正鎰今天表示，這個案子「一定會成」，因為涉及規模龐大且關鍵買家已經就位。他指出，新光人壽完全可以參考輝達需求來規劃建造，既能確保承租方與買家無虞，也能規避台北市政府圖利的爭議。至於市府角色，他認為只是協調者，目前僅因新壽與輝達之間的價格尚未談妥，才使進度停滯。
賴正鎰還開玩笑說，輝達總部案對新壽而言根本是「天上掉下來」的好事，否則拿了這塊地之後，有這麼好的機會不接，還能做什麼呢？
同日，鄉林建設的「北投故事館」正式開幕，賴正鎰並透露，公司在復興崗的新案「鄉林靜岡」潛銷已賣出七成，主要買家來自北士科、關渡科園區的白領族群與在地換屋需求。
