普發現金「可以發而不發」？卓榮泰：特別預算需先通過

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
普發現金熱議多時，但具體發放時程還有待確定。閣揆卓榮泰表示，希望向立法院報告「強化韌性特別預算」後，立法院能儘速審議通過特別預算案。圖／聯合報系資料照片
普發現金熱議多時，但具體發放時程還有待確定。閣揆卓榮泰表示，希望向立法院報告「強化韌性特別預算」後，立法院能儘速審議通過特別預算案。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰3日表示，有些國人認為，現在行政院在普發現金這個時間上，可以發而不發，其實這有所誤會。必須等韌性特別預算通過了以後，國家才能進行普發現金，以及其他支持產業、安定就業、照顧民生弱勢、國防韌性所有的事項。

卓榮泰今赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

他於會前受訪時提到，有些國人認為，現在行政院在普發現金這個時間上，可以發而不發，其實這有所誤會。政院提出強化韌性的特別條例之後，今天才要到立法院來進行強化韌性特別預算。

卓榮泰說明，只有韌性特別預算通過了以後，國家才能進行普發現金，以及其他支持產業、安定就業、照顧民生弱勢、國防韌性所有的事項。

卓榮泰說，希望今天報告之後，立法院能夠儘速的通過這樣的特別條例，那麼大家所期待的以及國家要做的各項政策，就能夠如序的順利推動。

報告預算案時，卓榮泰重申，有關普發現金，現在相關先期作業、各項系統的修改，都已經同步進行完畢。但是某部分國人很強烈要求盡快發放，也可能產生了一個誤解，認為行政院現在是「可以發而不發」。

卓榮泰解釋，其實必須要等到今天，向立院進行特別預算報告之後，由立院審議完後，整個特別預算三讀通過，行政院才能夠依照現在擬定的各種先期作業、各項系統修改的方法，於一個月內來發放，並於七個月內完成發放。

卓榮泰表示，普發現金先期作業已經進展到相當成熟，是延用2023年發放的程序，他已經要求財政部盡快發放，也請立院能盡速審議完成，讓全國2,357萬國人同胞及取得永久居留資格的外籍人士，依照慣例都能夠領取。

卓榮泰說，希望用這樣的方式，減輕對企業的負擔，減輕對勞工的衝擊，也照顧廣大民生的生計之所，所有的國人做進一步有效的全面性照顧。懇請立院各位委員鼎力支持，早日通過韌性特別預算案，政院將依照特別條例、特別預算所有的規定謹慎實施，讓全民能夠享受到自己努力的經濟果實。

卓榮泰 普發現金 立法院

