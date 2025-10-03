巨大機械涉血汗移工遭美發布暫扣令 監委要查主管機關失職

監察委員王幼玲、賴振昌今天表示，主管機關對於我國自行車製造商巨大機械工業公司涉強迫勞動情事，有無善盡監管及研擬因應對策，將申請自動調查。

經濟部9月24日發布新聞稿指出，國內自行車大廠巨大公司，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）指控，於我國境內製造之自行車、零件及配件涉有強迫勞動情事，對該公司出口美國貨物發布暫扣令，衝擊我國製造業聲譽及國際形象。

二位監委指出，據CBP指出，巨大公司涉違反國際勞工組織（ILO）界定強迫勞動指標中之5項，涵蓋濫用弱勢處境、惡劣工作與生活條件、債務束縛、扣留工資、超時工作等指標。本案為我國業者因勞動人權爭議受制裁之企業事件，影響我國聲譽及形象甚鉅，亦凸顯國內廠商及相關主管機關在勞動人權議題上，似仍有不足待改善之處。