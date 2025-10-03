快訊

影／民團質疑協和電廠改善草率版施壓推進四接 謝國樑：嚴格把關

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
守護外木山行動小組今舉牌，質疑台電施壓市府要提草率的「應變措施計畫」蒙混過關推進四接進度。市長謝國樑接見說，會為土壤汙染嚴格把關。記者游明煌／攝影
守護外木山行動小組今舉牌，質疑台電施壓市府要提草率的「應變措施計畫」蒙混過關推進四接進度。市長謝國樑接見說，會為土壤汙染嚴格把關。記者游明煌／攝影

台電計畫將協和電廠改建為四接，但原場址土壤證實遭汙染，基隆市府上月公告全廠作業區面積逾45公頃為土壤汙染管控制場址，四接改建案受阻。守護外木山行動小組今舉牌，質疑台電施壓市府要提草率版「應變措施計畫」蒙混過關推進四接進度。市長謝國樑接見說，會為土壤汙染嚴格把關。

市府上月依土壤及地下水汙染整治法公告協和發電廠全廠作業區面積45公頃為土壤汙染管控制場址，6個月內提出汙染控制改善計畫，「改善完成前不能進行其他開發計畫」。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電被爆料長期嚴重汙染土壤後不但未公開道歉，現在以「土壤整治草率版」為由希望市府能先同意拆除煙囪、已經除役的一二號機組與部分辦公室，但這其實已經是協和四接「先拆後建」當中的實質計畫。

王醒之爆料指出，台電準備中的「土壤整治草率版」其實就是要讓汙染土壤「離廠處理」，同時用「客土回填」的方式簡易處理；這種作法一如之前協和電廠內「汙水池工程」挖出的汙染土方，台電自主檢查明明已經遭受重金屬與多氯聯苯等各項毒物嚴重汙染，但仍送到一般棄土場處理，疑似造成汙染擴散的後果。

市議員陳冠羽表示，協和廠區的土壤汙染情況非常嚴重，依法台電必須提出完整的「土壤整治計畫」，並說明受汙染的土壤去化方向，避免帶來二次汙染風險。市政府如果沒有嚴格把關，就是在放任汙染轉嫁跟擴散，等於對基隆人和其他縣市居民的健康不負責任。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，據吹哨者爆料，台電欲爭取以「應變必要措施」之名，行「協和四接開發」之實，並已多次遊說基隆市政府。

基隆野鳥學會理事長鄭暐表示，協和的土壤汙染是基隆市環境汙染的毒瘤，解決土壤汙染並非一朝一夕可以完成的，更不是把汙染的土壤丟去他處，造成二次汙染。

謝國樑說，改建四接及協和電廠土壤汙染的問題大家都很關心，他會在年底前可以履行承諾成立四接專家學者審查小組機制，但在找人有碰到一些困難，這方面專家學者不多，因此時間拖長，正在克服中。協和電廠的汙染是確定是有的，最嚴重的地方環境部也調查清楚出就在三根大煙囪的地方，市府絕對不會有預設立場。

謝國樑表示，市府認同大家的理念，但要依法行政，目前無法認定四接能建或不能建，要考量土壤汙染、安全、供電各面向，是不可迴避的事情，要依法定程序一步一步走下去，他只能承諾到這裡，但會為土壤汙染嚴格把關。

