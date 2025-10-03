巨大遭美國暫扣令 資誠：勞工人權已成企業國際門檻

巨大公司近日遭美國海關及邊境保護局（CBP）發布暫扣令，據美方與媒體報導，調查指其生產環境涉及債務勞役、過度加班與生活環境欠佳等強迫勞動疑慮，並質疑企業因此取得不當成本優勢。專家指出，勞工人權不再只是道德議題，而是攸關市場准入、訂單能否延續與品牌聲譽的關鍵門檻。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安表示，勞工人權議題正快速上升為國際焦點，違反規範的企業恐將面臨市場排除，已成跨境經營不可忽視的合規底線。

歐盟於2024年4月通過並於5月底公布「企業永續盡職調查義務指令」（CSDDD），將自2027年中起分階段上路。該規範要求大型企業對自身與全球價值鏈的人權與環境衝擊進行盤點、預防與補救。若未能符合規範，不僅會有行政處罰或民事責任，還可能被市場拒於門外，迫使供應鏈各環節同步提升治理水準。

然而，台灣現行法制仍與國際規範有落差。例如《就業服務法》及相關收費標準，允許在特定情況下向求職人收取登記費、介紹費或服務費。但國際上認為這可能導致「抵債勞務」，被歐美監管與國際品牌視為高風險來源，與「用人單位支付原則」（Employer Pays Principle）不符，也因此常被點名批評。

桂竹安分析，解方可分為「治標」與「治本」。部分企業已率先行動，例如巨大公司宣布自2025年1月起全面由公司支付移工招募與服務費用。但要真正解決問題，主管機關仍需從制度面著手，檢視是否應修法，並更新指引，朝禁止向勞工收費、釐清雇主責任、制定產業盡職調查規範及強化查核與救濟等方向調整。

桂竹安建議，企業應立即展開勞工人權風險盤點，並採取五大因應行動，包括一、訂定人權政策與監督機制；二、繪製供應鏈風險矩陣，優先處理跨境招募、工時與住宿品質等議題；三、與供應商簽署行為準則與合約；四、建立申訴與補救通道，包含招募費回溯補償、改善宿舍等；五、運用第三方盡職調查並持續與利害關係人對話。

他強調，唯有及早行動，才能避免客戶抽單、海關執法或投資人撤資等風險。

PwC Taiwan顧問團隊已協助知名台灣高科技企業展開CSDDD人權盡職調查。團隊負責人指出，合規不是增加成本，而是市場入場券與競爭優勢，「現在投入一分，就能少一分未來的制裁與斷鏈風險」。同時，完善的人權政策還能提升企業吸引人才與雇主品牌。

桂竹安還說，面對國際監管浪潮與買方要求，台灣企業與主管機關必須同步精進，主動對齊國際規範，守住供應鏈韌性與國家競爭力，呼籲企業盡快提出高風險環節的矯正計畫，政府則應加速研議修法並展開多方對話，讓勞工人權治理成為台灣產業升級的新標準。