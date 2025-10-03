快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

巨大遭美國暫扣令 資誠：勞工人權已成企業國際門檻

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安。記者蘇健忠／攝影
資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安。記者蘇健忠／攝影

巨大公司近日遭美國海關及邊境保護局（CBP）發布暫扣令，據美方與媒體報導，調查指其生產環境涉及債務勞役、過度加班與生活環境欠佳等強迫勞動疑慮，並質疑企業因此取得不當成本優勢。專家指出，勞工人權不再只是道德議題，而是攸關市場准入、訂單能否延續與品牌聲譽的關鍵門檻。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安表示，勞工人權議題正快速上升為國際焦點，違反規範的企業恐將面臨市場排除，已成跨境經營不可忽視的合規底線。

歐盟於2024年4月通過並於5月底公布「企業永續盡職調查義務指令」（CSDDD），將自2027年中起分階段上路。該規範要求大型企業對自身與全球價值鏈的人權與環境衝擊進行盤點、預防與補救。若未能符合規範，不僅會有行政處罰或民事責任，還可能被市場拒於門外，迫使供應鏈各環節同步提升治理水準。

然而，台灣現行法制仍與國際規範有落差。例如《就業服務法》及相關收費標準，允許在特定情況下向求職人收取登記費、介紹費或服務費。但國際上認為這可能導致「抵債勞務」，被歐美監管與國際品牌視為高風險來源，與「用人單位支付原則」（Employer Pays Principle）不符，也因此常被點名批評。

桂竹安分析，解方可分為「治標」與「治本」。部分企業已率先行動，例如巨大公司宣布自2025年1月起全面由公司支付移工招募與服務費用。但要真正解決問題，主管機關仍需從制度面著手，檢視是否應修法，並更新指引，朝禁止向勞工收費、釐清雇主責任、制定產業盡職調查規範及強化查核與救濟等方向調整。

桂竹安建議，企業應立即展開勞工人權風險盤點，並採取五大因應行動，包括一、訂定人權政策與監督機制；二、繪製供應鏈風險矩陣，優先處理跨境招募、工時與住宿品質等議題；三、與供應商簽署行為準則與合約；四、建立申訴與補救通道，包含招募費回溯補償、改善宿舍等；五、運用第三方盡職調查並持續與利害關係人對話。

他強調，唯有及早行動，才能避免客戶抽單、海關執法或投資人撤資等風險。

PwC Taiwan顧問團隊已協助知名台灣高科技企業展開CSDDD人權盡職調查。團隊負責人指出，合規不是增加成本，而是市場入場券與競爭優勢，「現在投入一分，就能少一分未來的制裁與斷鏈風險」。同時，完善的人權政策還能提升企業吸引人才與雇主品牌。

桂竹安還說，面對國際監管浪潮與買方要求，台灣企業與主管機關必須同步精進，主動對齊國際規範，守住供應鏈韌性與國家競爭力，呼籲企業盡快提出高風險環節的矯正計畫，政府則應加速研議修法並展開多方對話，讓勞工人權治理成為台灣產業升級的新標準。

人權 巨大

延伸閱讀

販毒團體是非法戰鬥員！川普宣布美國進入「非國際性武裝衝突」

法眼觀天下／企業經營 正視勞工人權議題

巨大爭取解除美暫扣令 拚最短時間內豁免

巨大輸美卡關／勞權保障 走向國際標配

相關新聞

輝達總部落腳北士科 鄉林建設賴正鎰：一定會成

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科一案備受關注，鄉林建設董事長賴正鎰今天表示，這個案子「一定會成」，因為涉及規模龐大且關...

輝達進駐北士科瀕臨破局 新壽：不能同意合意解約

輝達進駐北士科瀕臨破局，新光人壽昨（2）日還原與北市府協商的三項方案，各案皆未能獲三方一致同意，新壽已備妥資金，執行原有...

經濟部鼓勵廠商「表後儲能」4年擬補助50億

經濟部將公布「表後儲能補助要點」，鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，除了提升用電韌性外，還可適時參與台電需量反應，藉此節省電...

巨大機械涉血汗移工遭美發布暫扣令 監委要查主管機關失職

監察委員王幼玲、賴振昌今天表示，主管機關對於我國自行車製造商巨大機械工業公司涉強迫勞動情事，有無善盡監管及研擬因應對策，...

普發現金「可以發而不發」？卓榮泰：特別預算需先通過

行政院長卓榮泰3日表示，有些國人認為，現在行政院在普發現金這個時間上，可以發而不發，其實這有所誤會。必須等韌性特別預算通...

影／民團質疑協和電廠改善草率版施壓推進四接 謝國樑：嚴格把關

台電計畫將協和電廠改建為四接，但原場址土壤證實遭汙染，基隆市府上月公告全廠作業區面積逾45公頃為土壤汙染管控制場址，四接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。