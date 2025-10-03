今年亞洲最強股市 南韓：科技復甦、國防出口、醫療觀光與文化影響力

2025年新興市場強勢反彈，指數於上周創下歷史新高，這是自2021年2月以來首次再次創下歷史新高，其中最大貢獻者是南韓股市。南韓股市受半導體景氣循環與政策改革帶動，成為今年迄今亞洲最強股市。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting表示，雖然半導體出口仍是主要成長動能，但南韓也迅速崛起為全球重要的國防出口國。過去依賴美國等盟友提供先進武器系統，首爾近十年來大幅擴展本國的研發、生產與供應鏈，如今已能出口完整系統—從坦克、火炮到飛機與飛彈，而非僅是零件。南韓的國防出口自2010年代初期的30億美元，成長至2022年創紀錄的173億美元，躋身全球十大武器出口國。

南韓蓬勃發展的造船業是全球第二大（僅次於中國大陸），若首爾投入資金與美國「製造回流」政策對齊，可能成為華府的重要助力。美國目前缺乏足夠的技術勞工與產能，無法快速重建高階製造業，使南韓成為不可或缺的夥伴。2024年，美國僅占全球造船產量的0.04%。

南韓股市也受科技板塊反彈帶動，尤其是記憶體晶片需求回升。南韓在半導體製造與AI投資方面的領先地位，是推動市場的關鍵。南韓股市並非由單一產業主導，其前三大板塊—電信、科技與工業—各占約20%，金融與消費類股也占有重要比重。此外，南韓積極改革公司治理，改善所謂的「韓國折價」問題，提升股東報酬與透明度，改善投資人信心。

南韓的文化與消費出口也成為強勁的第二成長動能。2025年上半年，南韓化妝品出口達到創紀錄的55.1億美元，年增近15%，一度超越美國，成為全球第二大化妝品出口國（僅次於法國）。K-beauty 的全球影響力，加上K-pop、韓劇與整體韓流文化，持續提升南韓在消費、時尚與生活風格領域的品牌價值。

醫療觀光的爆發性成長也推升動能。儘管國內醫師短缺，2024年赴韓就醫的外國患者達到120萬人，較2023年的60.6萬人幾乎翻倍。醫療觀光占整體入境旅客的比例從5.5%提升至逾7%。皮膚科療程占比最高（約57%，逾70.5萬人），其次為整形外科（11%）。其經濟效益不僅限於醫院收入，還延伸至旅館、零售與整體消費，顯示此產業已成為醫療與觀光雙重成長引擎。南韓政府透過專屬簽證、補助與國際推廣積極支持此產業，正式將南韓定位為亞洲首屈一指的醫療觀光中心。