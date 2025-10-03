聽新聞
台跟進美韓匯率協議？央行不回應

聯合報／ 編譯簡國帆、記者藍鈞達／綜合報導

南韓日前公布與美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降低華府把南韓列為「匯率操縱國」的風險。市場關切台灣是否也需思考類似機制的討論，中央銀行官員表示，不予回應。

南韓企劃財政部與美國財政部一日共同宣布的聯合聲明顯示，首爾承諾將每月提供干預外匯市場的數據，兩國也重申承諾，讓匯率由市場決定，僅在「過度波動」時期才保留干預權利，並以對稱的方式實施，無論韓元是升值還是貶值。在此之前，南韓都是在採取干預匯市的行動後，延遲揭露數據。

去年底央行曾針對「是否與美國簽署貨幣互換協定」做過說明。央行指出，貨幣互換主要是針對具有國際儲備貨幣地位的國家，例如歐元、日圓或英鎊，美國聯準會才會提供常設協議。台灣並不在此範圍內，而且國內美元流動性充裕、外匯存底規模高，因此「沒有迫切需要」。

大型匯銀主管表示，如果台灣未來要面對美方的巨額投資要求，單靠外匯存底恐難承受壓力。與其被動應對，不如比照南韓，將貨幣互換機制納入談判籌碼，作為維護外匯穩定與金融安全的一張保險牌。

南韓經濟日報報導，美韓聯合聲明新增「監測匯市穩定」的措辭。南韓官員說，這項條款能作為南韓央行與美國聯準會在出現金融壓力時，建立美元換匯額度的基礎，「若匯市波動激增，這項協議給予我們向美國尋求支持的更強力基礎」。

南韓決策官員也一直在推動華府提供無上限的換匯機制，作為更廣泛貿易談判的一環。南韓認為，這種後盾能保護其金融體系免受任何震撼，尤其是在承諾投資美國約三千五百億美元之後；但南韓官員也說，華府會否同意這種安排仍不確定。

美韓匯率協議預料將影響美國財政部對主要貿易夥伴外匯政策的下次審查。南韓去年十一月再度遭美國列入外匯觀察名單，因為符合三項法定門檻的兩項，分別為對美貨物貿易順差、經常帳順差占國內生產毛額（ＧＤＰ）比率超過百分之三。

