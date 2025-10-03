非長期保證保單 彭金隆：非去保障化

保發中心研議可調整式保費商品的可行性，針對推出非長期保證費率、利率保單，金管會主委彭金隆昨提出三大改革原則，包括不會對舊保單溯及既往，並會在契約書載明；研議以五、十年或一定期間作為檢討費率的基準；在非長期費率保證之下，保戶不會只被加費，也有減費的空間。彭金隆表示，是「去長期保證化」，並非「去長期保障化」。

彭金隆昨主持金管會的中秋節前記者會，他說，這個制度改革只會針對新保單，對未來的新商品，會朝新方向來鼓勵業者採取非保證費率的新制。他列舉，不只利率，所有風險因子都有結構性改變，如死亡率，罹病率、費用率等已不是精算可掌握，因此建立可長可久的制度很重要。新制將有助於改善業者動輒「停售保單」的現象。彭金隆指出，若費率都長期保證，沒有調整空間，雖然有一部分消費者得到保障，「但因為風險太大卻無調整機制，而讓該險退出市場，也並非好事」。

對於發行穩定幣，彭金隆說，初期階段會先由金融機構作為發行者，之後再看是否開放到其他機構，也會明確訂定在相關的子法。彭金隆分析，從草案內容的精神，穩定幣是在虛實世界連接的窗口，是實體金融和虛擬世界聯繫的通道，是「貨幣型」的穩定幣，未連結資產，目前大致參考美國的制度。他表示，雖然穩定幣發行者並未局限於金融機構發行，「但未來仍傾向金融機構為優先」，這是初步共識，而集體發行穩定幣也在研議範圍，「最重要的管理會落實在子法」。

至於銀行為配合打詐凍結民眾帳戶，導致民怨頻傳，彭金隆指出，金融業也是受害者，在過程中應給予支持，對防詐阻詐沒有妥協的空間，不會因為個案就縮手，「否則稱了詐團的心」。但他說，方式會隨時調整，事後會提供多元方式，即使帳戶被凍結也能馬上復原，用其他的方式告知客戶補救。

金管會金融創新處長胡則華說明，FAST-ID先導機構有十四家，九月廿五日已有七家上線，今天還有全球人壽、群益證券上線；另外，新光人壽、王道銀行、永豐銀行、合作金庫也通知審核，即將上線，另外一家還在審查的業者是中租投顧。