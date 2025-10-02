台積電中科廠 最快10月動工

台中市長盧秀燕昨在議會面對詢問台積電台中二期原擬今年底開工，是否延期？盧表示要問業主（台積電）。台積電昨日回應，台灣投資計畫不變，並預定於今年內動工。中科管理局說，若天候允許，最快十月動工。

在美國官方拋出「美台晶片產能五五分」訊息後，外界擔憂台積電中科二期擴建案預計導入一點四奈米先進製程生變或延後。

中科管理局表示，中科二期園區擴建，有關滯洪池等水保相關公共工程已進入尾聲，若天候穩定，預計近日完工。據了解，台積電方面也已完成建廠基地的灑淨儀式與試樁工程，一旦滯洪池完成點交，可馬上動工建廠。

「中科一點四奈米建廠是台積電的重中之重！」供應鏈表示，目前一點四奈米製程並未列入赴美投資規畫。未來中科四座廠產能全開，將是全球最大的ＡＩ結合高效能運算晶片生產基地。