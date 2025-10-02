聽新聞
0:00 / 0:00
台積電中科廠 最快10月動工
台中市長盧秀燕昨在議會面對詢問台積電台中二期原擬今年底開工，是否延期？盧表示要問業主（台積電）。台積電昨日回應，台灣投資計畫不變，並預定於今年內動工。中科管理局說，若天候允許，最快十月動工。
在美國官方拋出「美台晶片產能五五分」訊息後，外界擔憂台積電中科二期擴建案預計導入一點四奈米先進製程生變或延後。
中科管理局表示，中科二期園區擴建，有關滯洪池等水保相關公共工程已進入尾聲，若天候穩定，預計近日完工。據了解，台積電方面也已完成建廠基地的灑淨儀式與試樁工程，一旦滯洪池完成點交，可馬上動工建廠。
「中科一點四奈米建廠是台積電的重中之重！」供應鏈表示，目前一點四奈米製程並未列入赴美投資規畫。未來中科四座廠產能全開，將是全球最大的ＡＩ結合高效能運算晶片生產基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言