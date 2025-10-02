聽新聞
台積電中科廠 最快10月動工

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱尹慧中／連線報導

台中市長盧秀燕昨在議會面對詢問台積電台中二期原擬今年底開工，是否延期？盧表示要問業主（台積電）。台積電昨日回應，台灣投資計畫不變，並預定於今年內動工。中科管理局說，若天候允許，最快十月動工。

在美國官方拋出「美台晶片產能五五分」訊息後，外界擔憂台積電中科二期擴建案預計導入一點四奈米先進製程生變或延後。

中科管理局表示，中科二期園區擴建，有關滯洪池等水保相關公共工程已進入尾聲，若天候穩定，預計近日完工。據了解，台積電方面也已完成建廠基地的灑淨儀式與試樁工程，一旦滯洪池完成點交，可馬上動工建廠。

「中科一點四奈米建廠是台積電的重中之重！」供應鏈表示，目前一點四奈米製程並未列入赴美投資規畫。未來中科四座廠產能全開，將是全球最大的ＡＩ結合高效能運算晶片生產基地。

台積電 中科

獨家／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

港務公司董事長即將換人，據了解，港務公司董事長將由前觀光署長周永暉接任，目前此人事案已通過行政院核定，交通部預計近期送出...

零組件被扣押…巨大機械遭美控強迫勞動 外交部：提供必要協助

美國海關暨邊境保護局（CBP）日前以「強迫勞動」為由，禁止並扣押「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，巨大...

輝達進駐T17、18臨破局 游淑慧怒轟新壽：放了3年多不開發

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出4點聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市議員游淑慧怒批，...

非長期保證保單 彭金隆：非去保障化

保發中心研議可調整式保費商品的可行性，針對推出非長期保證費率、利率保單，金管會主委彭金隆昨提出三大改革原則，包括不會對舊...

台跟進美韓匯率協議？央行不回應

南韓日前公布與美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降...

