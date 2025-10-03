北士科地上權案 三贏局面演變為三輸

經濟日報／ 記者 陳佩嘉
新光人壽北士科地上權案，因北市府、新壽與輝達三方無法在方案上取得共識，恐瀕破局。 圖／本報資料照片
新光人壽北士科地上權案，因北市府、新壽與輝達三方無法在方案上取得共識，恐瀕破局。 圖／本報資料照片

新光人壽位於北士科地上權案，因台北市政府、新壽輝達，無法在三個方案中取得共識，瀕臨破局，新壽已做好心理準備「走自己的路」，不過因開發時程延宕，恐無法在2027年期限內取得使用執照，面臨遭罰命運，讓原本三贏局面，走向三輸。

輝達今年5月來台風光宣布將落腳北士科，卻因為合作備忘錄無法符合法規需求，地上權制度僵化無法應變，讓結局開始變調。

在這短短的四個月期間，北市府因政治壓力，無法大破大立，為輝達開闢直通道，最後甚至掀出新壽與輝達的商業協議底牌，引發市場譁然。

據知情人士透露，因為台北市政府願意提供的解約金額，與輝達、新壽之間的商業協議，差距甚大，北市府甚至一度希望新壽出面，向市政府申請預算，再交由市議會審議，讓新壽獨自面對市議會及全體市民的壓力，最後新壽因身分不合拒絕。

在地上權直接移轉、先蓋後移轉、合意解約等三大方案無法取得共識的情形下，破局已成必然，接下來台北市政府要面臨廣大市民質疑為何全球最強大的晶片廠無法落腳台北，新壽要面臨無法如期取得使用執照而挨罰，輝達則可能因為無法在台北精華區蓋總部，滿足員工及供應鏈的需求而抱憾。

