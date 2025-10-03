輝達進駐北士科瀕臨破局 新壽：不能同意合意解約

輝達進駐北士科瀕臨破局，新光人壽昨（2）日還原與北市府協商的三項方案，各案皆未能獲三方一致同意，新壽已備妥資金，執行原有的開發計畫。

台北市副市長李四川昨日回應，新壽若對市府所提初步條件不滿意，可以正式提出想要的條件，北市府會依規定來編列預算，送議會審查。

輝達落腳北士科瀕臨破局，地方政府近期則頻頻向輝達招手，新北市長侯友宜表示，會爭取輝達到新北市，已規劃林口A9站兩塊地，若北市做不下去，新北隨時可接棒；台北市長蔣萬安重申，目前很清楚就是兩個方案，「我們也都跟輝達保持密切聯繫。」

新壽與北市府持續交鋒，昨日新壽還原三大方案，包括地上權直接移轉給輝達，未獲北市府同意；由新壽依輝達要求設計興建，再移轉給輝達，未獲輝達同意；以及北市府與新壽合意解約，新壽不同意。對於合作瀕臨破局，新壽強調已準備充裕資金可執行原有開發計畫。

新壽表示，為爭取輝達進駐努力尋求各項解決方案，並與北市府多次協商。首先，1月北市府提議合意終止本案地上權契約方案，新壽依法不能同意；依投標取得本案50年地上權開發計畫，新壽應有預期可得租賃收益，但北市府提出的合意終止條件未涵括新壽未來預期收益，顯非合理，有損股東及保戶權益，如新壽配合放棄此部分未來收益，恐有致使公司決策人員涉及違法背信法律責任。

第二，5月協商現階段直接移轉地上權予輝達方案，新壽同意且與輝達就本方案已達成共識，待北市府同意後即可辦理。提出本方案前，新壽已先委請外部專業法律顧問進行適法性評估，並函文北市府說明依據「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」第18條規定，如經北市府同意，新壽即可移轉地上權予輝達，而該辦法並無「建物興建完成後始得移轉」限制，亦即無違法疑慮，北市府實可基於重大公共利益、民法情事變更原則等考量，免除本案地上權契約的轉讓限制。

第三，8月協商關於建物興建完成後再移轉予輝達的方案；新壽同意依本案地上權契約，按照輝達的建築設計為其興建，並於建物興建完成後移轉相關權利予輝達。然而，新壽雖已一再向輝達說明本方案規劃內容，但輝達迄今未同意。

最後，新壽已準備充裕資金，可依約執行原有開發計畫方案。