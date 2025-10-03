巨大輸美卡關／勞權保障 走向國際標配

美國海關先前對巨大（9921）集團發出「暫扣令」，引發業界高度關注。業內指出，巨大是自行車產業的龍頭，在國際上也動見觀瞻，因此或許被拿放大鏡檢視，不過，台灣還有許多國際知名企業絕不可抱著幸災樂禍的心態，未來企業對於勞工權益保障、人權盡職調查等，都將成為走向國際的標準配備，不可不慎。

美國海關暨邊境保護局（CBP）於2025年9月24日（美東時間）對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品，引發各界關注，巨大自行車版圖是否因而受到衝擊，更是關注的重點。

過去遭到CBP發布暫扣令的廠商，命運各有不同，有的快速解除，有的持續數周，也有的超過二個月或是更久，因為情況不可預知。

巨大目前不作任何預期與猜測，只低調表示，台灣對勞工人權的相關規範仍是相對落後，重視程度也確實不如國際，巨大即使全部依循國內法令，仍不一定能滿足國際的標準，現在能做的就是全力改善，以符合國際的要求。

國際勞工組織對於勞工的保障，人權的重視，有相當全面而且細節的規範，程度遠超過台灣對勞工的保護。就如巨大所說，巨大一切都合法，而且盡力做的比合法更好，即使如此還是不夠。並且因為巨大已經被CBP盯上，巨大更是要全力符合國際的標準。