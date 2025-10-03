巨大爭取解除美暫扣令 拚最短時間內豁免

美國海關暨邊境保護局（CBP）日前以勞工議題為由，對巨大（9921）集團發出「暫扣令」，巨大昨（2）日指出，近期將與CBP會面，釐清「暫停輸美令」緣由並對當局說明，也將全面收集巨大集團落實勞工人權的相關努力與成果，以澄清誤解。

針對CBP於2025年9月24日（美東時間）對巨大集團台灣製造據點發布「暫扣令」（WRO），須暫停輸美相關產品。巨大期許，努力溝通以在最短時間內豁免該令。

巨大集團禁輸美令改善概況

巨大近日遭到CBP發出暫扣令後，相關話題備受外界討論，甚至有網路傳言指摘巨大在勞權上的若干疏失。對此，巨大昨日除了聲明並無網路指摘事項外，也指出，該集團在台灣已在ESG上已有具體且豐碩成果，也將持續努力提升相關作為。

業內指出，單就「勞權」一項，巨大等國際級企業必然多依循台灣法規，台灣官方給過，美國卻不一定同意，顯見台灣法令規範在勞工權益思維與作法上，仍有調整空間，必須與國際接軌，否則類似案件將層出不窮。

針對此一事件，巨大表示，將依據國際勞工組織的11項大項規範以及每大項中數百項細項深入檢視，提升對員工的照護與權益保護，這也是巨大身為國際級大廠必須努力的目標。

巨大指出，面對CBP最大的困難是，CBP並未明確指出巨大問題所在，巨大能做的是全面整理巨大在勞工人權所做的努力，並且持續改善。巨大計畫在最短的時間內與CBP正式會面，希望儘速釐清並解除暫扣令。

巨大表示，事件發生十天以來，巨大持續推動各項因應行動，秉持公開透明態度，持續推動各項因應行動，截至10月2日，公司積極推動對外應對。

9月29日，巨大已透過美國律師事務所正式與CBP展開接觸，並將於近期安排正式會面。

9月30日，巨大正式致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。集團同步與主要國際合作夥伴展開積極溝通，確保供應鏈穩定與市場信心。

另外巨大持續落實與強化措施，針對外界關切的勞動與人權議題，包括零招聘費（Zero Recruitment Fee Policy）政策與宿舍優化等已推動之相關改善措施，巨大正持續追蹤與稽核執行狀況，確保改善措施符合國際標準且建立制度化的保障。