催動工廠設置表後儲能 能源署：發揮「藏電於民」效果

經濟部編列四年計畫補助表後儲能，能源署表示，用電大戶因應電壓及頻率變化，將可透過發電機及儲能因應，增加電力韌性；且業者仍可參與需量競價，可發揮藏「電」於民的間接效果。

能源署副署長吳志偉表示，鼓勵科學園區、產業園區廠商申請，因空間配置較易尋得合適地點，廠商可強化自身供電韌性，有效應對電壓或頻率不穩定的情況，並可降低契約容量，結合發電機進行混合應用，取代傳統的UPS不斷電系統。

工廠設置表後儲能的好處，一是有效提升用戶端用電韌性，其次是把沒用到的電力賣回給台電，例如參與需量反應方案等，大用電戶可因此省下大筆電費，且對電力系統穩定也做出貢獻。

根據經濟部113年度全國電力資源供需報告，未來將推廣燃料電池等作法，整合多元再生能源和儲能技術，確保電力系統運作穩定。

政府規劃今年設置併網型儲能目標為1GW，包括由台電公司自建及採購輔助服務。台電公司自建部分已於台南鹽田光電站及路園、龍潭、冬山變電所等自有場地，完成共0.16GW。截至2024年底，台電公司透過電力交易平台向民間採購的儲能輔助服務累計容量約1.26GW，併網型儲能已提前達標。