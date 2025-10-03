催動工廠設置表後儲能 能源署：發揮「藏電於民」效果

經濟日報／ 記者江睿智陳儷方／台北報導

經濟部編列四年計畫補助表後儲能，能源署表示，用電大戶因應電壓及頻率變化，將可透過發電機及儲能因應，增加電力韌性；且業者仍可參與需量競價，可發揮藏「電」於民的間接效果。

能源署副署長吳志偉表示，鼓勵科學園區、產業園區廠商申請，因空間配置較易尋得合適地點，廠商可強化自身供電韌性，有效應對電壓或頻率不穩定的情況，並可降低契約容量，結合發電機進行混合應用，取代傳統的UPS不斷電系統。

工廠設置表後儲能的好處，一是有效提升用戶端用電韌性，其次是把沒用到的電力賣回給台電，例如參與需量反應方案等，大用電戶可因此省下大筆電費，且對電力系統穩定也做出貢獻。

根據經濟部113年度全國電力資源供需報告，未來將推廣燃料電池等作法，整合多元再生能源和儲能技術，確保電力系統運作穩定。

政府規劃今年設置併網型儲能目標為1GW，包括由台電公司自建及採購輔助服務。台電公司自建部分已於台南鹽田光電站及路園、龍潭、冬山變電所等自有場地，完成共0.16GW。截至2024年底，台電公司透過電力交易平台向民間採購的儲能輔助服務累計容量約1.26GW，併網型儲能已提前達標。

台電 經濟部 6G

延伸閱讀

麥寮鄉魚塭斷電損百萬 台電指用戶應備緊急發電機

麥寮養殖無預警斷電大量魚死 業者究責求償台電卻這樣說

澎湖本島至離島海底電纜啟用 二級離島可穩定供電

興達電廠爆炸惹民怨 當地住戶舉白布條怒：每天驚恐度日

相關新聞

輝達進駐北士科瀕臨破局 新壽：不能同意合意解約

輝達進駐北士科瀕臨破局，新光人壽昨（2）日還原與北市府協商的三項方案，各案皆未能獲三方一致同意，新壽已備妥資金，執行原有...

經濟部鼓勵廠商「表後儲能」4年擬補助50億

經濟部將公布「表後儲能補助要點」，鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，除了提升用電韌性外，還可適時參與台電需量反應，藉此節省電...

巨大爭取解除美暫扣令 拚最短時間內豁免

美國海關暨邊境保護局（CBP）日前以勞工議題為由，對巨大集團發出「暫扣令」，巨大昨（2）日指出，近期將與CBP會面，釐清...

台跟進美韓匯率協議？央行不回應

南韓日前公布與美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降...

北士科地上權案 三贏局面演變為三輸

新光人壽位於北士科地上權案，因台北市政府、新壽與輝達，無法在三個方案中取得共識，瀕臨破局，新壽已做好心理準備「走自己的路...

立院質疑央行預算目標保守

立院預算中心針對央行最新決算報告指出，近十年決算盈餘超出預算甚多，皆在600億元之上，所訂目標似嫌保守，對營運管理缺乏挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。