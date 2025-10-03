經部祭補助催動儲能產業 單案最高補助5,000萬 鴻海、台塑新智能等受惠

經濟部明年將祭補助發展儲能，廠商設置「表後儲能」系統，每千度（MWh）補助500萬元，單案最高補助5,000萬元，且須使用國產電池芯才適用。對鴻海集團（2317）、台塑新智能、能元科技（台泥）、有量科技等電池產業鏈，將是一大利多。

經濟部近日將公布相關補助要點，此為四年計畫，明年規劃15億元，往後第二至四年分別規劃15億元、10億元、10億元，合計四年匡列50億元。

經濟部為鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，除提升用戶端用電韌性外，還可適時參與台電需量反應，為自己省下大筆電費。

儲能設備若直接併接至電網，稱為「表前儲能」，而「表後儲能」則是將儲能裝置安裝在用戶電表後，由用戶自行設置及管理，或與能源服務公司合作，透過智慧控制系統，可抑低尖峰時段負載量，也能降低電費。

據經濟部規劃，表後儲能補助須綁定國產電池芯，除了推動儲能外，也有助扶植相關產業鏈，國內包括鴻海等大廠可望迎來新商機。

能源署表示，補助計畫每場所（依電號）申請上限為10MWh，也就是最多5,000萬元。

據了解，內政部消防署預計10月中下旬發布化學電池的消防指引，初步規劃以室外設置為主，並可能調整空間配置規定。

能源署說明，表後儲能消防安規重點，包括設置防火牆搭配自動灑水系統或通過延燒測試，與住宅、建築物、停車場、公共道路安全距離可縮減為三公尺；設置於工廠廠區戶外時，不得設置於通路、避難通路與車道，並距離基地界線及建築物外牆距離三公尺，設置防火牆可縮短為一公尺。

「電力系統與儲能」是2050年淨零轉型的12項關鍵策略之一，以明年預算來看，淨零12項關鍵戰略的750億元預算當中，電力系統與儲能就編列222億元，主要辦理機關為台電。

為降低再生能源間歇發電對電力品質影響，隨著再生能源建置規模逐年成長，電網系統所需求的資源規模也須持續滾動檢討，而儲能系統扮演極為重要角色，也是未來推動重點。