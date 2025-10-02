2025卓越保險評比揭曉 新安東京海上產險勇奪三大獎

「2025卓越保險評比」於今日正式揭曉，新安東京海上產險勇奪三大獎項，不僅成功蟬聯「卓越品牌形象獎」，更一舉奪下年度新設「卓越防範金融詐騙獎」並獲頒「卓越理賠服務獎」等三大獎項。

新安東京海上產險董事長藤田桂子及總經理賴麗敏親自出席，藤田桂子表示，自1999年起引領產業首創「抵達事故現場」創新服務，近年不斷導入數位科技推出事故現場高效派遣、與即時定位動態地圖提升客戶服務體驗，26年來累計服務已逾46萬人次，承襲該服務初衷，今年更新增輔助說明小卡，圖文並茂地說明後續可能面對的理賠程序及相關注意事項，掃描小卡上之QR Code可即時掌握理賠進度，降低保戶可能因不清楚後續理賠程序而產生更大的焦慮感。

為深化客戶權益相關的理賠服務深度，2024年取得經濟部8項專利，應用於車險及行動裝置險理賠管理，並因應旅遊復甦建置「旅遊不便險理賠申報平台」，引導客戶自助完成申報、自動生成申請書與檢核文件，解決來回補件等客戶體驗之痛點。同時，車險理賠系統新增「重要待辦提示機制」及與客服系統串接，使理賠人員即時掌握客戶需求，顯著提升整體理賠服務品質及客戶滿意。此次獲頒「卓越理賠服務獎」對理賠團隊是一大肯定。

近年來金融詐騙猖獗已成為嚴峻的社會問題，以「空海陸三合一」策略推動普惠防詐公益宣導，深入六大金融弱勢族群， 除建置官網「保險防詐杜絕風險專區」，瀏覽人次近20萬之外，更專為聽障朋友推出業界首創手語版防詐宣導影片，以聽語障者最熟悉、親近的溝通方式搭配字幕與圖片宣導正確的防詐觀念。

未來，新安東京海上產險將持續以最適切的保險服務回應滿足不同需求的客戶， 以多元普惠行動融入保險本業，轉化為社會中溫暖守護且值得信賴的力量，實踐「To Be a Good Company」的經營願景。