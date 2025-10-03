立院質疑央行預算目標保守

經濟日報／ 記者林勁傑任珮云／台北報導

立院預算中心針對央行最新決算報告指出，近十年決算盈餘超出預算甚多，皆在600億元之上，所訂目標似嫌保守，對營運管理缺乏挑戰性，宜實設定合理預算盈餘目標。另近年度買賣交易目的債券利益逐年減至2022年度虧損，迄2023年度方轉虧為盈，宜審慎研析國際市場走勢，並機動調整投資組合。

中央銀行昨（2）日表示，央行的盈餘與預算編列是以維持貨幣政策穩定為核心目標，非追求最大盈餘，且由於金融市場易受匯率與國際利率波動影響，預算編列需保守且具彈性，以保障政府財政調度不受衝擊。央行指出，歷年繳庫實績穩健，並常有超額盈餘保留至次年度繳庫，展現良好財務管理

央行 財務管理

