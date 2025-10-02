工研院長劉文雄今寄內部信曝月底請辭 退休投入社會公益與草根運動

工研院院長信箱今下午向工研院全體員工發布內部信，信件內容是工研院長劉文雄已請辭院長一職，將在本月底董事會後，辭卸院長職務。他說，規畫退休後將投入社會公益、推動草根運動。

劉文雄自2018年4月起擔任工研院長，曾二度被留任，這7年來他回首工研院推動「2030技術策略與藍圖」，以市場導向研發為核心，積極發展 AI、無人載具、淨零永續與健康醫療等技術，協助產業升級轉型。期間產學合作屢創新高，科研成果多次獲國際肯定，展現臺灣技術實力。

「當年決定回台服務，完全出於對家鄉的使命感！」劉文雄在信中說，沒想到一轉眼就是7年，到了2023年5月，人還在英國出差，半夜一通來自行政院高層電話告知留任，又到了2024年9月，亦是意外接到留任指示，只好全盤更改原先安排好的「二度蜜月」退休旅遊行程。

他表示，感謝長官的信任並給予這個機會，能夠在人生的這個階段，將多年累積的國際經驗與專業知識貢獻予個人深愛的土地；同時也能陪伴年邁的父母，心中充滿無限感激與安慰。如今階段性任務應已完成，希望能將時間留給家人及自己。

劉文雄說，卸任之後，除了更能「欣賞人生」，也能彈性規畫自己的興趣，與理念相同的朋友參與社會公益、推動草根運動。「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」就是希望為下一代打造幸福永續的未來。

工研院今天晚間表示，劉文雄院長已多次向歷任長官表達退休規畫，將於今年10月底董事會後正式卸任。上任以來，劉院長謹記時任行政院院長賴清德總統的指示「協助台灣產業轉型」，7年來不忘初衷，並肩共同為臺灣產業打拼。

工研院表示，劉文雄導入企業化經營的精神及文化，打破僵化的獎金制度，讓獎金真正與同仁的表現連動。在同仁的努力下，不僅提升了整體營運效率，也共同打造出一個充滿使命感與向心力的幸福職場。