獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

獨家／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部觀光署長周永暉。聯合報系資料照片／記者胡瑞玲攝影
港務公司董事長即將換人，據了解，港務公司董事長將由前觀光署長周永暉接任，目前此人事案已通過行政院核定，交通部預計近期送出人事公文，港務公司預計10月13日召開臨時董事會通過該人事案。

先前交通部剛經歷過一波人事大變動，時任觀光署長的周永暉被換下後，目前在台灣鐵道觀光協會任職理事長，不過先前就曾有傳聞周永暉後續會到國營事業單位任職。

現年66歲的周永暉，畢業於逢甲大學交通管理學系及國立交通大學交通運輸研究所，擁有深厚的鐵道專業背景。曾任台鐵列車長、副站長、鐵工局長、台鐵局長等職，並於2016年出任觀光局長，推動設立「台灣鐵道觀光協會」，積極發展鐵道觀光。2020年因觀光局員工染疫事件自請處分，轉任交通部參事；2023年觀光局升格為觀光署後，他接任首任署長。

雖然周永暉多數經歷集中在鐵道領域，但同時也具備觀光發展的豐富資歷。外界預期，他未來將結合港口與觀光雙重經驗，帶領港務公司在「港航運輸、智慧物流及郵輪觀光」三方面尋求新突破。特別是隨著郵輪產業復甦、離岸風電及貨櫃航運布局，周永暉的專業背景有助於推動港口多元化經營，強化台灣作為亞太區域樞紐的角色。

觀光 周永暉 鐵道

