輝達落腳台北進度「零」許淑華批：北市府拖延超過1年

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。民進黨台北市議員許淑華表示，市長蔣萬安與副市長李四川去年信誓旦旦承諾輝達落腳台北，如今實質開發進度卻依然為零。

許淑華指出，大家敢相信嗎？2024年蔣萬安風光宣布，輝達企業總部將會投資在台北的北士科園區。如今拖延超過1年，拖到企業間的MOU合作備忘錄都已經到期，基地依然沒有正式動工。原因就卡在，持有北士科T17、T18基地地上權的新光人壽，與北市府之間有高達140億的解約金糾紛。

許淑華說，不禁想問，蔣萬安去年到底是哪裡來的自信？身為市長，難道在地上權方案尚未確定之前，就信口開河搶先發布新聞，宣稱輝達確定落腳台北？還是說，蔣萬安你去年曾同意新光人壽什麼密約來換取基地？如今卻又改口反悔了？

許淑華表示，無論如何，此案都一再顯示出蔣萬安的協調無能。害得輝達投資台北如此重大的里程碑，被迫原地踏步。這兩天，副市長李四川出面幫蔣萬安收拾爛攤子，數度保證不會讓輝達總部投資案破局。她說，要提醒李四川，無論現在為了推動本案，打算答應新光人壽什麼條件？簽下什麼合約？都必須向市議會清楚交代，讓市民公開公正的審視。

許淑華指出，輝達總部投資在台北，關係到整座城市的AI產業發展，更直接影響台灣的科技產業競爭力。「這個案子我一定會監督到底，為台北市民把關」。