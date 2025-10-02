快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達落腳台北進度「零」許淑華批：北市府拖延超過1年

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員許淑華。本報系資料照
民進黨台北市議員許淑華。本報系資料照

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。民進黨台北市議員許淑華表示，市長蔣萬安與副市長李四川去年信誓旦旦承諾輝達落腳台北，如今實質開發進度卻依然為零。

許淑華指出，大家敢相信嗎？2024年蔣萬安風光宣布，輝達企業總部將會投資在台北的北士科園區。如今拖延超過1年，拖到企業間的MOU合作備忘錄都已經到期，基地依然沒有正式動工。原因就卡在，持有北士科T17、T18基地地上權的新光人壽，與北市府之間有高達140億的解約金糾紛。

許淑華說，不禁想問，蔣萬安去年到底是哪裡來的自信？身為市長，難道在地上權方案尚未確定之前，就信口開河搶先發布新聞，宣稱輝達確定落腳台北？還是說，蔣萬安你去年曾同意新光人壽什麼密約來換取基地？如今卻又改口反悔了？

許淑華表示，無論如何，此案都一再顯示出蔣萬安的協調無能。害得輝達投資台北如此重大的里程碑，被迫原地踏步。這兩天，副市長李四川出面幫蔣萬安收拾爛攤子，數度保證不會讓輝達總部投資案破局。她說，要提醒李四川，無論現在為了推動本案，打算答應新光人壽什麼條件？簽下什麼合約？都必須向市議會清楚交代，讓市民公開公正的審視。　

許淑華指出，輝達總部投資在台北，關係到整座城市的AI產業發展，更直接影響台灣的科技產業競爭力。「這個案子我一定會監督到底，為台北市民把關」。

輝達 蔣萬安 許淑華 李四川 新光人壽 MOU

延伸閱讀

公館圓環拆除惹罵聲 蔣萬安：勿陷父子騎驢困境

輝達進駐北士科破局？李四川：新壽若不滿意 可提出想要的條件

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

影／輝達台灣總部新北市接棒？蔣萬安：與輝達保持密切聯繫

相關新聞

零組件被扣押…巨大機械遭美控強迫勞動 外交部：提供必要協助

美國海關暨邊境保護局（CBP）日前以「強迫勞動」為由，禁止並扣押「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，巨大...

輝達進駐T17、18臨破局 游淑慧怒轟新壽：放了3年多不開發

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出4點聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市議員游淑慧怒批，...

輝達進駐北士科破局？李四川：新壽若不滿意 可提出想要的條件

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市副市長李四川指出，若...

工研院長劉文雄今寄內部信曝月底請辭 退休投入社會公益與草根運動

工研院院長信箱今下午向工研院全體員工發布內部信，信件內容是工研院長劉文雄已請辭院長一職，將在本月底董事會後，辭卸院長職務...

獨家／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

港務公司董事長即將換人，據了解，港務公司董事長將由前觀光署長周永暉接任，目前此人事案已通過行政院核定，交通部預計近期送出...

輝達落腳台北進度「零」許淑華批：北市府拖延超過1年

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。民進黨台北市議員許淑華表示，市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。