零組件被扣押…巨大機械遭美控強迫勞動 外交部：提供必要協助
美國海關暨邊境保護局（CBP）日前以「強迫勞動」為由，禁止並扣押「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，巨大機械稱致函外交部、勞動部與經濟部求助；外交部說，外交部將與經濟部及勞動部等相關部會合作，提供業者必要協助，以有助CBP盡早撤銷該禁制令。
紐約時報報導，美方24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，一旦涉案貨物被海關扣押，進口商可以選擇銷毀貨物、將其退回原生產地，或試圖證明批貨物合法；若捷安特無法舉證，CBP恐將「認定」調查事實，進一步查扣並沒收貨物，這種升級情況在CBP的執法中並不常見。
此舉正值美台關係緊張時刻，兩國正在談判貿易協議，而川普政府考慮加徵半導體關稅，且正研擬修改其他科技政策，可能對台灣造成經濟衝擊。
