財部：部分進口酒品甲醇含量超標 均退運或銷毀

中央社／ 台北2日電

財政部國庫署今天表示，近來發現部分進口酒品甲醇含量超標，均責令業者退運或銷毀，另為防堵非法酒品，下半年辦理威士忌、米酒及料理米酒市場取樣檢驗複核作業，正在送驗中。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，國庫署副署長馬小惠表示，為維護民眾飲酒安全，國庫署積極透過加強邊境、源頭管控及於市面稽查等方式，保障消費者權益。

為攔阻不符衛生標準的酒品於關外，馬小惠說明，近來發現部分進口業者輸入的酒品，甲醇含量有超標情形，均責令業者退運或銷毀，並控管業者後續進口至少3批酒品，以及其他進口業者進口同款且未檢附合格衛生證明文件的酒品，逐批取樣檢驗，以強化風險管控。

馬小惠補充，除了嚴密監控國內外產品衛生安全資訊，國庫署也參考歷年檢驗結果，滾動檢討管控機制。

在加強國內酒品源頭管理方面，馬小惠表示，國庫署責請地方政府應於國產酒品上市前取樣送驗，且每年至少應赴酒製造業者工廠辦理查檢作業1次，以確保市售酒品安全無虞。

馬小惠指出，每年針對地方政府上年度抽樣檢驗的酒品，國庫署會再辦理2批次到市場取樣檢驗的複核作業。今年上半年已辦理啤酒及葡萄酒複核作業，均符合酒類衛生標準，下半年則辦理威士忌、米酒及料理米酒複核作業，現正送驗中。

馬小惠呼籲，酒進口業者應先確認酒品符合衛生標準後再行輸入，酒製造業者應遵守衛生標準相關規定，完善自主管理，並請酒販賣業者慎選銷售貨源，維護酒品市場秩序及消費者飲酒安全。

