失業勞工子女就學補助 14日截止收件

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，辦理2025學年度第1學期失業勞工子女就學補助，補助對象為就讀國內高中職或大專校院之失業勞工子女，補助金額從每名4,000元至26,000元。該項補助受理期間至2025年10月14日截止收件，符合申請資格之民眾，請盡速提出申請。

勞動部表示，凡非自願離職失業勞工，只要於受理截止日（10月14日）以前未請領老年給付，且符合下列任一條件，即符合申請資格：

一、於2025年7月15日至10月14日，經核付《就業保險法》之失業給付或職業訓練生活津貼者。

二、於2024年10月15日至10月14日，經核付《就業保險法》之失業給付或職業訓練生活津貼，且2025年7月15日至10月14日就業日數未超過30日者。

三、於2024年10月15日至2025年10月14日，經核付《就業保險法》之失業給付或職業訓練生活津貼，且2024年10月15日至2025年10月14日就業期間未超過3個月者。

四、於2025年9月5日至10月14日非自願離職，且至公立就業服務機構辦理求職登記者。依本條件提出申請者，應於2025年11月13日以前，經核付《就業保險法》之失業給付或職業訓練生活津貼，始核給本補助。

勞動部補充說明，除上述條件外，申請人子女須就讀國內高中職或大專校院，具有正式學籍。

勞動部提醒，有需求者自即日起至10月14日止，可於勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統線上提出申請，或下載申請書列印填寫後，以掛號郵寄至勞動部。紙本申請書亦可向各直轄市、縣（市）政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心（就業服務台）及勞保局各辦事處索取。

