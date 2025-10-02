快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

表後儲能4年補助計畫來了 盤點這些廠商都受惠

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部近期將公布「《表後儲能補助要點」，4年補助上限50億元，儲能設備限用國產電芯才能申請。圖／本報資料照片
經濟部近期將公布「《表後儲能補助要點」，4年補助上限50億元，儲能設備限用國產電芯才能申請。圖／本報資料照片

經濟部近期將公布「表後儲能補助要點」，鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，除了提升用戶端的用電韌性外，還可適時參與台電需量反應，為自己省下大筆電費。表後儲能設備必須使用國產電芯，補助方案為每MWh（千度）補助500萬元，單一案場補助上限5000萬元，第1年匡列預算15億元，預計可支持300MWh的儲能容量。

由於補助表後儲能設備的先決條件是使用國產電芯，據了解，台塑新智能、能元科技（台泥）、鴻海集團、有量科技都可望受惠。

「表後儲能補助要點」為期4年，從2026年開始，每年補助上限分別為15億元、15億元、10億元、10億元，4年共計補助50億元，但預算須待立法院通過。

能源署副署長吳志偉表示，鼓勵科學園區、產業園區廠商申請，因空間配置較易尋得合適地點，廠商可強化自身供電韌性，有效應對電壓或頻率不穩定的情況，並可降低契約容量，結合發電機進行混合應用，取代傳統的UPS不斷電系統。

表後儲能是將儲能裝置安裝在用戶電表之後，由用戶自行設置及管理，或與能源服務公司合作，結合智慧控制系統，在離峰時儲電，在需求高峰期，儲能設施可以迅速放電，減少用戶對外部電網的需求及尖峰時段的電力負荷，也能幫助用戶降低電費。

工廠設置表後儲能的好處，首先是用戶端用電韌性的提升非常有效，其次是把沒用到的電力賣回給台電，例如參與需量反應方案等，大用電戶可因此而省下大筆電費，且對電力系統穩定也做出貢獻，能源署認為，這是將電力資源「藏富於民」。

申請表後儲能補助有上限，能源署表示，每場所（依電號）申請上限為10MWh，最多5000萬元。

廠區內置放數個貨櫃大小的儲能設備是否符合消防法規，也是廠商及附近居民關心的重點，因此，消防署預計10月中下旬發布化學電池的消防指引，初步規劃以室外設置為主，並可能調整空間配置規定。

能源署說明，表後儲能消防安規重點包括設置防火牆搭配自動灑水系統或通過延燒測試，與住宅、建築物、停車場、公共道路的安全距離可縮減為3公尺；設置於工廠廠區戶外時，不得設置於通路、避難通路與車道，並距離基地界線及建築物外牆距離3公尺，設置防火牆可縮短為1公尺。

電費 筆電 建築物

延伸閱讀

高溫太熱...北市隔熱膜補助驚見74件都同一地址 環保局祭招要限制了

松川精密訂10月16日以95元掛牌上市 26日起競拍

雲豹能源奪BCCTaipei優良企業貢獻獎「最佳再生能源獎」特優

「工研院創新週」展示30多項創新技術 移動儲能、巡檢機器人亮相

相關新聞

輝達進駐T17、18臨破局 游淑慧怒轟新壽：放了3年多不開發

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出4點聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市議員游淑慧怒批，...

輝達進駐北士科破局？李四川：新壽若不滿意 可提出想要的條件

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市副市長李四川指出，若...

表後儲能4年補助計畫來了 盤點這些廠商都受惠

經濟部近期將公布「表後儲能補助要點」，鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，除了提升用戶端的用電韌性外，還可適時參與台電需量反應...

輝達進駐北士科破局？李四川：新壽可提想要的條件

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市副市長李四川指出，若新壽對市府所提的初步條件（解約金最多約40億元）不滿意，也可以正式提出想要的條件，北市府會依規定編列預算，送議會審查。

積極配合國際管制措施 經濟部：呼籲企業採購符合歐盟管制規定油品

環團日前舉行記者會，指台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家，恐成為戰爭幫凶，更點名台塑化，台塑化則強調一切依規定進行採購。經濟...

輝達落腳台北生變！施振榮批台灣「防弊文化」太多 童子賢：歡迎輝達

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科面臨難產，外傳恐出走印度，對此宏碁（2353）創辦人施振榮2日罕見措辭嚴厲指出，台灣「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。