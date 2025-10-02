表後儲能4年補助計畫來了 盤點這些廠商都受惠

經濟部近期將公布「表後儲能補助要點」，鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，除了提升用戶端的用電韌性外，還可適時參與台電需量反應，為自己省下大筆電費。表後儲能設備必須使用國產電芯，補助方案為每MWh（千度）補助500萬元，單一案場補助上限5000萬元，第1年匡列預算15億元，預計可支持300MWh的儲能容量。

由於補助表後儲能設備的先決條件是使用國產電芯，據了解，台塑新智能、能元科技（台泥）、鴻海集團、有量科技都可望受惠。

「表後儲能補助要點」為期4年，從2026年開始，每年補助上限分別為15億元、15億元、10億元、10億元，4年共計補助50億元，但預算須待立法院通過。

能源署副署長吳志偉表示，鼓勵科學園區、產業園區廠商申請，因空間配置較易尋得合適地點，廠商可強化自身供電韌性，有效應對電壓或頻率不穩定的情況，並可降低契約容量，結合發電機進行混合應用，取代傳統的UPS不斷電系統。

表後儲能是將儲能裝置安裝在用戶電表之後，由用戶自行設置及管理，或與能源服務公司合作，結合智慧控制系統，在離峰時儲電，在需求高峰期，儲能設施可以迅速放電，減少用戶對外部電網的需求及尖峰時段的電力負荷，也能幫助用戶降低電費。

工廠設置表後儲能的好處，首先是用戶端用電韌性的提升非常有效，其次是把沒用到的電力賣回給台電，例如參與需量反應方案等，大用電戶可因此而省下大筆電費，且對電力系統穩定也做出貢獻，能源署認為，這是將電力資源「藏富於民」。

申請表後儲能補助有上限，能源署表示，每場所（依電號）申請上限為10MWh，最多5000萬元。

廠區內置放數個貨櫃大小的儲能設備是否符合消防法規，也是廠商及附近居民關心的重點，因此，消防署預計10月中下旬發布化學電池的消防指引，初步規劃以室外設置為主，並可能調整空間配置規定。

能源署說明，表後儲能消防安規重點包括設置防火牆搭配自動灑水系統或通過延燒測試，與住宅、建築物、停車場、公共道路的安全距離可縮減為3公尺；設置於工廠廠區戶外時，不得設置於通路、避難通路與車道，並距離基地界線及建築物外牆距離3公尺，設置防火牆可縮短為1公尺。