鼓勵園區用戶設表後儲能 經部祭單案補助最高5000萬

中央社／ 台北2日電

為鼓勵園區用電大戶裝設表後儲能，強化自身供電韌性，經濟部能源署端出4年期、新台幣50億元補助計畫，首年編列15億元，補助條件需使用國產電芯，每MWh（千度）補助500萬元，單案最高補助5000萬元，預計明年正式上路。

所謂表後儲能，通常是安裝在工廠廠區內，作為緊急備用電源，或者用以進行離尖峰用電管理節省電費，但由於儲能設置成本高昂，在台灣尚未普及。

為推廣表後儲能，經濟部明年將展開4年期補助計畫，每MWh（千度）補助500萬元，條件是需使用國產電芯，每場所申請上限10MWh，意即單案最高補助5000萬元，目前能源署正在訂定表後儲能補助要點，預計年底前出爐即可開始收件。

行政院已在8月28日核定此計畫，明年預算15億元，往後3年預算分別是15、10、10億元，合計50億元。

能源署副署長吳志偉表示，表前儲能（參與電力交易平台）已發展到一定程度，未來著重推廣表後儲能，可強化用戶自身供電韌性，應對電網電壓、頻率變化，優先鎖定對象為科學園區、產業園區等用電大戶，廠商可善用台電「批次生產時間電價」、其尖離峰價差達6到7元，再搭配補助。

除了穩定用戶供電，吳志偉指出，業者設置表後儲能也可投入台電需量競價，多一份收益，亦有助於台電電力供需平衡；現今國際電業在規劃新增供電時，也都會先從民間節能、需量反應開始思考，最後才投資新電廠，換言之，表後儲能亦可減輕國家投資。

此外，消防署將在10月中下旬公布表後儲能消防安規，重點包含設置防火牆搭配自動灑水系統或通過延燒測試，與住宅、建築物、停車場、公共道路的安全距離可縮減為3公尺；設置於工廠廠區戶外時，不得設置於通路、避難通路與車道，並距基地界線及建築物外牆距離3公尺，設置防火牆可縮短為1公尺。

