跨界研討淨零與成長並行 打造碳定價雙軌新局

為協助企業加速減碳、推動落實低碳經濟模式，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所委託國立中山大學碳權研究與服務中心，與中華民國工商協進會共同舉辦「淨零與成長並行：強化碳定價中的市場機制」研討會，邀請環境部部長彭啓明進行主題演講，並集結12位產官學代表進行「金融—產業—綠色成長聯盟」跨界對話，吸引超過百位產業人士踴躍參與。這次研討會期盼在環境部逐步推動台灣邁向碳費、總量管制排放交易(TW ETS)「雙軌」碳定價體系的同時，溝通產業迫切需求及未來展望，以期攜手促進減碳與經濟發展的雙贏。

臺灣證券交易所暨臺灣碳權交易所董事長林修銘開幕時指出，碳交所作為政策與市場之間的橋樑，致力協助政府建置碳市場及推動制度，期為產業建立公平競爭環境，並加強與國際接軌。中華民國工商協進會理事長吳東亮致詞時強調，雙軌碳定價制度下，減碳不只是成本，也可以是資產，未來協進會將密切與相關政府部門溝通協調，讓環境政策結合產業轉型與金融創新，實現共榮共贏。

彭啓明演講表示，氣候治理雖已初具成效，但未來成長需要綠色戰略才能走得深遠，揭示推動台灣碳定價及碳市場的決心。今年帶領綠色成長聯盟及碳交所共赴德國學習總量管制及排放交易(EU ETS)制度之成熟經驗，未來期待金融業也投入參與，共同形塑我國碳定價雙軌機制，同時責成碳交所積極規劃TW ETS試行平台及碳交易綠領人才培育。接下來，更將積極完成法令建置及跨境協作，帶動臺灣產業參與巴拉圭等國際合作計畫，創造共同減碳效益。

台新新光金控（2887）首席經濟學家暨永續長李鎮宇擔任主持人，由元大金控（2885）行政長暨永續長楊荊蓀、兆豐金控（2886）永續策略部主管李宛蓉、凱基金控（2883）資深副總經理暨永續長賴俐臻，共同從金融界觀點探討「碳有價」時代如何影響產業競爭差異化。講者分別分享採用內部碳定價的流程、標準與效益，尤其金融機構在碳有價時代扮演重要的氣候風險管理與資源分配角色，而碳管理資訊是辨識客戶減碳競爭力的重要關鍵，未來透過將資本導向永續創新，可望成為產業低碳轉型的關鍵推手。

這次會議亦從化學業、運輸業、建築業的角度，探討產業因應淨零的挑戰與契機。由中山大學碳權中心組長佘健源教授主持，與東聯化學（1710）協理俞瀛琁、臺北市立大學前瞻運輸研究中心主任暨教授張學孔教授、內政部建築研究所組長羅時麒展開對話。俞瀛琁透露，東聯化學早已積極研發碳捕捉技術，並透過製程改善及設備調整紮實減碳。羅時麒表示，住商部門排碳約占全國20%，為未來國家減碳潛力點，將持續推動可節能50%的近零碳建築，助力國家淨零。張學孔則指出，交通運輸淨零除電動化、無碳化的推動，應考量如何與公共運輸導向的城鄉規劃、都市設計結合，並透過生活轉型「淨零綠生活」鼓勵使用者行為改變。

作為 TW ETS 制度試行的重要成員，台泥（1101）、台達電（2308）及中鋼（2002）公司代表亦在「綠色成長聯盟」場次中發表演說，分享減碳歷程與國際開發及合作成果。由該場由中山大學碳權中心主任蔡宏政主持討論，台泥企業團營運總部副總暨永續長葉毓君分享台泥積極面對國際競爭壓力，創造出低碳水泥的新營收成長，並呼籲工程政策應鼓勵低碳創新技術。中鋼公司環境保護處組長張致瑋分析國際鋼鐵業面對碳定價作法，並期許台灣借鏡國際經驗建立TW ETS制度；而台達電子副總裁暨永續長周志宏分享推動內部碳定價的經驗及學習歷程，有效為公司創造氫能等前瞻科技的綠色商機。

隨著碳費開徵與 TW ETS 制度的推進，台灣正逐步走向國際接軌的碳有價時代。唯有透過健全的碳定價市場設計與各界積極參與，台灣才能在全球淨零浪潮中站穩腳步，開創綠色成長的新契機。展望未來，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所將持續配合政策，透過公私協力推動「減碳與成長並行、競爭與永續共榮」的新契機，並展現臺灣的永續競爭力與淨零韌性。