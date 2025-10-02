輝達進駐T17、18臨破局 游淑慧怒轟新壽：放了3年多不開發

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出4點聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市議員游淑慧怒批，企業責任與良心何在？北市府應拒絕情勒、另覓他地、斷開新壽。

今天新壽發了4點聲明，游淑慧指出，身為台北市議員，這些聲明是在混淆視聽，無法認同。她也要嚴正跟台北市民報告，輝達能否落腳北士科，關鍵只在新光人壽的態度。

她說，首先，關於北市府提議合意終止本案地上權契約的方案「新壽說依法不能同意」請問依那個法？新壽理由其實是他認為自己有50年地上權的開發計畫，有預期可得的租賃收益，北市府提出的合意終止條件，沒有把未來的預期收益算進去。真是胡說八道，如果新壽認為自己有未來收益，那就先開發、先蓋啊。

游淑慧指出，新壽什麼都不開發，放了3年多，現在要市府把虛無縹緲的未來預期收益也直接估算給新壽嗎？不知道他們有什麼臉說這個？

游淑慧指出，其次，新壽說自己同意現階段直接移轉地上權予輝達的方案。聽起來配合輝達，實際上前後矛盾、強人所難。新壽說「依法」不能同意合意解約，那他就應該知道「依約」市府也不能同意新壽直接移轉地上權，合約白紙黑字寫著必須開發完成、取得使照才能移轉。

游淑慧表示，新壽怎麼跟輝達簽的MOU她不知道，當時有講清楚嗎？最後，新壽說先前即已準備充裕資金，可以依積極執行本案的開發計畫。這段話蠻此地無銀三百兩。既然有充裕資金，那就蓋啊，低價搶到的精華地為什麼要放任長草至今？