中美晶子公司續興攜手艾克爾 十年綠電長約落地、供電2026啟動

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
中美矽晶旗下綠電公司續興與半導體封測大廠艾克爾，共同舉行再生能源購售電合約簽約儀式。 圖／公司提供
中美矽晶旗下綠電公司續興與半導體封測大廠艾克爾，共同舉行再生能源購售電合約簽約儀式。 圖／公司提供

太陽能廠中美晶（5483）旗下再生能源售電業者「續興股份有限公司」2日與半導體先進封測大廠艾克爾（含艾克爾國際、艾克爾先進）完成企業購售電協議（CPPA）簽約，合約期10年，自2026年起轉供太陽光電，總量約7.8億度（kWh）。

依專案估算，合作期內可減少約38萬噸二氧化碳。換算為生活尺度，約等於21～22萬戶家庭一整年用電所產生的碳排（以台灣每戶年用電約3,600度推估），凸顯此案的減碳量級。

續興隸屬中美矽晶集團的再生能源平台「續升綠能」，業務涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能。公司表示，此次案子依艾克爾用電型態與減碳目標量身設計，展現承接半導體國際客戶專案的整合能力。

艾克爾為全球版圖橫跨多洲的封測服務供應商，近年推動碳盤查與自主減碳。此次台灣據點與續興簽署的太陽光電CPPA，為其全球營運首次以企業長約採購綠電，被視為邁向淨零的重要一步。艾克爾台灣營運團隊指出，透過長期綠電導入，將同步強化製程節能與可靠度驗證等核心業務的永續競爭力。

中美晶董事長徐秀蘭表示，雙方長約合作不僅有助艾克爾落實ESG，也鞏固中美矽晶在綠電供應鏈的關鍵地位。未來將持續與半導體供應鏈夥伴擴大低碳轉型合作，推進再生能源在製造業的應用與布局。

太陽光電 中美晶 綠電

