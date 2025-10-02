積極配合國際管制措施 經濟部：呼籲企業採購符合歐盟管制規定油品

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣立委沈伯洋(左起)、陳冠廷、CREA歐洲暨俄羅斯政策與能源分析團隊負責人Isaac Levi、Ecodefense創辦人Vladimir Slivyak與環境權保障基金會企業責任暨國際事務主任孫興瑄等人，1日在台大校友會館舉行記者會，表示台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家，呼籲停止進口，不要當戰爭幫凶。圖／本報資料照片
環團日前舉行記者會，指台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家，恐成為戰爭幫凶，更點名台塑化，台塑化則強調一切依規定進行採購。經濟部今天表示，會積極配合各項國際管制措施，也呼籲國內企業採購符合歐盟管制規定油品。

經濟部表示，長期以來，台灣協力國際民主友盟，對俄羅斯採取嚴格的高科技出口管制，並有六次擴大管制清單，以及納管俄羅斯軍工實體約3300餘筆，且我國主要高科技貨品出口俄羅斯已歸零，更持續和美國、歐盟等友盟密切合作。

被點名的台塑化回應，輕油對外公開招標，也要求供應商不得違反規定，經驗收合格才會採購，目前輕油採購均未違反美國或歐盟規定，俄羅斯輕油來源占比相對提高，為市場條件下結果，非公司刻意調整採購策略造成。

對於業者進口俄羅斯輕油部分，經濟部指出，我國所有國營事業自2023年起即已停止採購俄羅斯石油，然而，輕油目前並非國內管制的進口項目，因此仍有民間業者採購來自俄羅斯的輕油。

經濟部表示，因國際持續提出制裁措施，經濟部將進一步了解相關管制內容，並與國內相關廠商溝通，此外，我國將與國際友盟合作，展現台灣反對侵略、捍衛國際秩序的堅定決心。

