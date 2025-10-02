緯創DJSI永續評比創佳績 不為分數扭曲經營本質

「道瓊永續指數」（DJSI）是全球永續評鑑權威，今年2月起更名為「道瓊最佳類別指數」（DJBIC）。代工大廠緯創2024年同時入選「世界指數」與「新興市場指數」成分股，成果斐然；在這份榮耀的背後，是一場長達數年、動員全公司的組織轉型與策略革新。

自1999年推出以來，道瓊永續指數（Dow JonesSustainability Index，DJSI）一直是全球最具公信力的企業永續評比，更是責任投資人衡量企業非財務績效的重要參考依據。

2024年緯創在DJSI「電腦、周邊與辦公室電子產品」（Computers & Peripherals and Office Electronics）產業中表現卓越，得分高居全球首位，成功入選道瓊永續世界指數、道瓊永續新興市場指數成分股。

緯創永續長丘高玲接受中央社專訪時，深入解析企業該如何應對這場被譽為「永續界奧斯卡」的嚴苛評比。她直言，DJSI評的不是單點突破的「煙火秀」，而是企業全面、真實且可追溯的永續實力。緯創的策略核心，是把永續DNA深植於日常營運，而非為分數扭曲經營本質。

從外部壓力到內部革新 創造永續競爭力

緯創的永續之路並非一蹴可幾。丘高玲坦言，早年CSR（企業社會責任）行動分散在各地廠區，直到2021年，為應對DJSI評比的複雜性，以及客戶、法規日漸增加的壓力，才正式成立「企業永續發展辦公室」，統合全集團的步伐。

「推動永續最大的驅動力來自利害關係人」，丘高玲分析，無論是政府法規、投資人要求，或大客戶鼓勵供應鏈100%使用綠電，這些外部壓力最終都匯聚成企業轉型的契機。緯創選擇將壓力視為提升競爭力的機會，於2022年初將企業願景更新為「創新而永續」。

為了讓願景落地，緯創透過為期3個月的高階主管工作坊，激盪出「永續責任採購」、「綠色產品創新」、「循環再生經濟」、「低碳製造轉型」、「成就員工使命」及「幸福共融職場」等6大永續發展策略，之後並設立永續長一職。

為確保策略執行，緯創由多位高階主管親自領軍，每月向總經理匯報，每半年向董事長報告進度；透過滾動式管理，將永續目標從董事會貫徹到工廠產線。

解密DJSI問卷 一場沒有捷徑的數據與誠信考驗

談到填答DJSI問卷的心路歷程，丘高玲形容，這是一場嚴謹的申論題大考，每一分都必須建立在公開、可驗證的證據之上。這項評比有3大特性：證據主義、媒體評分、長期追蹤承諾。

首先在證據主義方面，企業提出的任何數據或承諾，都必須附上公開的佐證資料，例如永續報告書或官網公告等，分析師不會採信企業的片面之詞。

其次，DJSI評鑑單位會系統性檢視外部媒體報導，若企業發生未主動說明的負面事件，可能會被扣分，這意味著企業的永續形象必須表裡如一。

此外，DJSI評比數據會留存至少4年，用來檢視趨勢與承諾達成率。

丘高玲也點出台灣企業在「公司治理」題組上的結構性挑戰。例如，DJSI希望董事會每年改選，但台灣法規是3年一任，「我們在這個項目上必定失分」，也難以透過申訴改變。儘管如此，她仍引述緯創董事長林憲銘的核心理念指出，不應為了分數而扭曲公司的經營本質，重點是真正落實對的事。

從賦能到共好 打造永續供應鏈

緯創深知，永續無法獨善其身，必須延伸至龐大的供應鏈，因此採取「目標設定」與「賦能」並行的策略，將壓力層層傳遞，也把資源分享出去。

丘高玲說，緯創開設超過60堂課的線上學堂，並參與政府「以大帶小」計畫，帶領30家供應商轉型。其中7家在輔導下，2年內合計減碳超過1.4萬公噸；其餘23家也成功建立溫室氣體盤查制度。

然而在ODM代工模式下，管理由客戶指定的關鍵零組件供應商是一大挑戰。丘高玲表示，緯創的策略是與客戶合作，共同對指定供應商進行管理，把挑戰化為協作的契機。

除了在環境保護與公司治理面向的精進，緯創同樣重視社會責任的實踐。

丘高玲分享，緯創在捷克廠區為員工設立幼兒園，在墨西哥為經濟困難的員工舉辦集體婚禮，協助逾200對新人成家。在台灣則全力支持地方創生，自2024年以來與超過20個地方創生團隊合作，例如向新竹湖口的青年創業者採購利用回收樹木製成的木酢液清潔用品，在緯創全台廠區汰換石化清潔產品，實踐循環經濟。

丘高玲總結，入選DJSI是對緯創過去努力的肯定，但更重要的是這趟旅程建立的體質與文化。展望未來，緯創將持續朝SBTi科學基礎減碳目標與2050淨零排放的承諾邁進，讓永續不只是一張漂亮的成績單，而是驅動企業不斷向前的核心引擎。