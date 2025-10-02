企業永續年度大考DJSI 填答如偵探辦案講證據誠信

全球企業永續經營的年度大考「道瓊永續指數」（DJSI）於2024年底公布最新名單，台灣共有42家企業脫穎而出。然而，這項行之有年的權威指標正迎來重大變革，從2025年2月起更名為「道瓊最佳類別指數」（DJBIC），標誌著永續標準持續提升，企業填答問卷如同「偵探辦案」，證據與誠信缺一不可。

自1999年推出以來，道瓊永續指數（Dow JonesSustainability Index，DJSI）一直是全球最具公信力的企業永續評比，更是責任投資人衡量企業非財務績效的重要參考依據。

這項指數由標普道瓊斯指數公司（S&P Dow JonesIndices）管理，透過旗下標普全球（S&P Global）的企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment）方法學，從環境、社會與治理（ESG）3個面向，對全球數千家大型企業進行全面性的檢視。

為了更精準反映「優中選優」的篩選原則，並應對歐盟等監管機構對基金名稱使用ESG相關術語的指導方針，自2025年2月10日起，DJSI指數家族正式更名為「道瓊最佳類別指數」（Dow Jones Best-in-ClassIndices，DJBIC），強調入選的企業不僅符合永續標準，更是所在產業中表現最頂尖的10%佼佼者。

對企業而言，入選DJBIC成分股的意義非凡，不僅是對公司長期致力於永續發展的肯定，更是提升品牌形象、吸引國際資金、強化投資人與客戶信心的重要憑證。當供應鏈「綠化」壓力與日俱增，一張DJBIC的入場券，往往等於一張在全球供應鏈中更具競爭力的通行證。

在2024年12月公布的評選結果中，台灣企業表現亮眼，共有42家入選，相較2023年增加7家。其中，34家企業入選「世界指數」（DJSI World），37家入選「新興市場指數」（DJSI Emerging Markets），共有29家企業同時榮登雙榜。

攤開入選名單，台灣具優勢的科技業與金融業依然是入選大宗。在世界指數中，金融業以中信金、玉山金、富邦金等9家最多；電子設備與半導體產業緊追在後，包含台積電、聯電、台達電、日月光等指標大廠皆榜上有名。

2024年有多家台灣企業敲開DJSI大門，包括緯創、啟碁、中鋼、台泥、遠東新、上銀、巨大、藥華藥及長榮航空等。值得一提的是緯創的入選，為競爭激烈的電子代工產業樹立新標竿。

「DJSI的每一題，都不是寫作文，而是寫申論題，而且是要求附上公開證據的申論題。」緯創永續長丘高玲接受中央社專訪時，一語道破DJSI評比的核心精神。

丘高玲分析，填答問卷時的任何一項陳述，例如公司設定了減碳目標或推動了某項員工福利計畫，都必須提供公開的佐證資料，可能是永續報告書或公司官網。分析師不會輕信企業的片面之詞，一切以公開、可驗證的證據為準。

更嚴苛的是媒體與利害關係人分析機制，俗稱「媒體評分」。評鑑方會透過系統性的媒體監測，檢視企業過去一年是否有未在問卷中誠實說明的負面事件，例如重大勞資爭議、環境污染裁罰等。若有相關報導，即使企業在該題項的自評分數很高，分析師也可能根據事件的嚴重性與公司的處理方式進行扣分。

「這意味著，企業的永續作為必須是360度全方位的，任何一個環節的疏漏，都可能在評比中被放大檢視。」丘高玲說。

除了證據主義，DJSI的另一項利器是「長期追蹤機制」。丘高玲指出，企業所有填報的數據與承諾，都會在評鑑系統中留存至少4年。這形成了一條時間軸，讓分析師得以清晰觀察企業永續表現的趨勢，以及檢視其承諾的兌現情況。

她舉例，若一家公司在2024年承諾「將於2025年達成100%使用再生能源」，並因此獲得高分，到了隔年，分析師會回頭檢視這個承諾是否達成；若未能實現，不僅2025年的分數會被下修，甚至可能因「承諾跳票」而被扣更多分。

丘高玲說，「這套機制杜絕了企業畫大餅或開空頭支票的可能性，因為隔年馬上就會被檢驗，無法輕易欺騙。」

從「道瓊永續指數」到「道瓊最佳類別指數」，名稱的轉變，代表永續標準持續提升。緯創的經驗揭示，要在這場全球永續競賽中取得領先，企業不能再僅僅依賴華麗的報告書，而必須建立一套以誠信為本、以證據為證、以長期承諾為核心的永續治理體系。唯有如此，才能在不斷演進的考題中，交出經得起檢驗的答卷。