輝達落腳台北生變！施振榮批台灣「防弊文化」太多 童子賢：歡迎輝達

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科面臨難產，外傳恐出走印度，對此宏碁（2353）創辦人施振榮2日罕見措辭嚴厲指出，台灣「防弊文化」太多了！為何不是「合作文化」？如果因為一些政策總是有困難，公務體系為了提升台灣競爭力必須「依法想辦法」，需要大家一起想辦法，台灣的價值需要官商合作共同創造。

施振榮出席余紀忠文教基金會舉辦的「世界地圖上的台灣未來～時代人物與世代挑戰」座談前受訪，談到輝達總部本要落腳北士科，但因合約問題卡關，對此，施振榮認為，人是最重要的，輝達選擇總部在台灣是希望接收人才及與產業生態結合。

他話鋒一轉指出，如果總是因為一些政策遇到困難，應該要想辦法解決，「所有公務體系都要去依法想辦法，以提升台灣競爭力，大家一起來想辦法。」他表示，台灣應該要官商合作創造價值，但現在因為防弊文化過深，意指北市政府擔心圖利企業，不願意以換約方式讓輝達自建總部。

施振榮指出，若輝達去印度，也要面對印度客觀條件，當然印度有的是人，但更重要是產業的結構，如人才及半導體、產業生態等等，他指出，台灣已經在全球扮演重要角色，所以在台灣設總部是最有利的，雖然去中國大陸也可以，但輝達因為是美國公司，將會受到限制，另外，新加坡政府也非常積極，「如果有機會，他們一定會來搶。」

對此和碩（4938）董事長童子賢則回應：歡迎輝達！但對房地產政策不評論。

行政院副院長鄭麗君談到願意複製台灣模式，在美國協助設立科學園區，對此，施振榮表示，台灣科學園區的經驗是帶動台灣有國際影響力的重要方向，也就是促成聚落的形成，所以如果美國有一個園區可以一站式提供政府高效率服務，這當然會自然產生競爭力，也就是台灣經驗輸出，而不只是製造輸出，這些都是台灣的價值。

施振榮指出，宏碁過去到菲律賓蘇比克灣投資，就是因為沒辦法形成聚落而沒有明顯效益，美國地方很大，各州都可能想爭設立園區，但有沒有能力做就要觀察。

童子賢則表示，以台灣產業立場，若美國打造科技園區方便台商進駐，讓台廠很快發揮生產力，當然有其方便性，比方可以取得足夠的技術生產人員，對於進駐員工的小孩教育醫療安排妥善，如果規劃順利，且有類似台灣科技園區的稅賦優惠，相信一定是有競爭力的，但回頭來說，美國科技園區有競爭力，對台灣產業跟經濟發展好不好，目前他還沒有詳細分析。

他透露，和碩到墨西哥及印度設廠，都要靠自己努力，他舉墨西哥設廠，水要自己挖井打水，電要自己拉幾公里的電纜，花費數億元，但墨西哥政府還要將工廠以外的電纜收歸國有，這就是墨西哥法規。

他認為，美國是軍事經濟大國，應該跟其民主同盟伙伴共榮共行，而不是他自己往前衝，任何規劃都應該也對台灣人民及未來是正面的。

而對於美國希望晶片製造跟台灣55分，對此施振榮表示，這要看美國有沒有能力做到，這是其目標，但也要考驗其自己的努力，美國有許多有競爭力客戶在那邊，但還有很多國家市場需求不一定要在美國生產。

而童子賢則認為，美國跟台灣晶片製造55分是不太可能，因為這是長期的工作，不只是要台積電（2330）本身努力，台積電花了20年時間在台灣建立完整的上下游生態系，他呼籲美國應該要一步一腳印，如果因為任期剩下3年就要表現政績，則就是選舉考量，但站在台灣競爭力立場來說，如果55分對台灣不利，他是持反對意見的。