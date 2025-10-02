中美晶子公司續興與艾克爾 簽署10年7.8億度綠電合約

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶綠電子公司續興與半導體封測大廠艾克爾，簽署10年7.8億度綠電合約。圖／中美晶提供
中美晶綠電子公司續興與半導體封測大廠艾克爾，簽署10年7.8億度綠電合約。圖／中美晶提供

中美晶集團旗下再生能源售電業續興與封測大廠艾克爾於今(2)日共同舉行再生能源購售電合約簽約儀式，展開為期10年的綠電合作。續興將自2026年起轉供太陽光電，合計供應約7.8億度（kWh）綠電，預估可協助艾克爾減少38萬噸碳排放。

中美晶表示，集團旗下續升綠能作為再生能源全方位平台，服務範疇涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能，致力於打造完整的再生能源生態系。續興隸屬於續升，專注於推動台灣綠能轉型，在離岸風電與太陽光電領域累積深厚技術實力與豐富市場經驗，是企業實踐社會責任及追求ESG國際浪潮的最佳策略夥伴。本次續興與艾克爾的合作，不僅展現續興承接半導體國際大廠專案的實力，憑藉多年製造業實務操作與政策理解，續興更能依據用電特性與永續目標，為客戶規劃最適化的再生能源佈局。 

艾克爾為全球領先的半導體先進封裝與測服務供應商，製造據點橫跨三大洲，憑藉深厚的技術實力與全球營運據點，艾克爾協助晶片設計與製造商加速產品導入市場，在先進封裝、系統級測試與可靠度驗證等領域具備關鍵地位，已成為全球半導體供應鏈中不可或缺的重要夥伴。

近年來，艾克爾積極推動碳盤查與自主減碳計畫，透過製程改善與綠電導入持續降低碳排放。本次台灣「艾克爾國際」及「艾克爾先進」與續興簽署購電協議，不僅是艾克爾在全球據點首次簽訂企業購電協議（CPPA）購買太陽光電，更象徵其邁向永續發展的重要一步。

艾克爾台灣區總經理曹統域表示：「此次與續興合作，除了彰顯艾克爾作為全球領先半導體先進封裝與測試服務供應商對企業社會責任的高度重視，也進一步展現我們邁向淨零排放的堅定承諾。」

中美晶董事長徐秀蘭表示，能與全球領先的半導體封裝與測試服務供應商艾克爾建立長達十年的綠能合作，我們深感榮幸。艾克爾在全球半導體供應鏈中居於重要環節，此次合作不僅是艾克爾積極導入綠電、落實永續承諾的重要里程碑，也彰顯中美矽晶與續興具備為國際一流客戶規劃最適化綠能方案的能力。

徐秀蘭進一步強調，中美晶集團持續深耕再生能源領域，旗下售電子公司續興規模日益壯大，能為客戶提供靈活高效的綠電解決方案，協助實現永續目標，並進一步鞏固中美矽晶集團在再生能源產業的關鍵地位。未來，我們將與艾克爾以及更多合作夥伴攜手，持續推動產業低碳轉型，共同擘劃永續藍圖。 

中美晶 太陽光電 再生能源

