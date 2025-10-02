日商盼汽零件免關稅 經部：待業者提讓利承諾後評估

快訊

中央社／ 台北2日電

台北市日本工商會在2025年政策建言白皮書中，提出汽車零件免徵關稅建議。經濟部次長何晉滄今天表示，過去日商曾提議調降汽車零件關稅，立院審查時要求車商須有讓利措施，但廠商未承諾，現在若仍有相關主張，產發署會聯繫日商了解是否有讓利承諾，並進一步評估。

台北市日本工商會昨天發表2025年對台灣政府政策建言白皮書，除關切台灣供電，也首度將兩岸關係議題納入，認為可能影響日商投資決策。另外，商會曾在2018年提出汽車零件進口關稅調降政策建議，今年適逢台美談判觸及汽車關稅議題，因此再度將此議題納入，籲汽車零件免徵關稅。

何晉滄下午接受媒體訪問時表示，日商過去曾主張盼調降汽車零件關稅，2019年經濟部向財政部建議後獲得初步同意，並將法案送立法院審查，立院當時認為關稅調降，企業界要讓利給消費者，但廠商未提出相關措施。

何晉滄說，日商若仍對汽車零件關稅有相關主張，產發署會聯繫日商企業，針對立院上次提及讓利措施部分，了解廠商是否有具體承諾，待收到廠商回覆，經濟部會進一步評估。

針對供電議題，何晉滄強調，將人工智慧（AI）和半導體等用電量納入考量，以產業界的用電需求來推估，至2032年台灣電力供應穩定無虞。

至於日本工商會指近來台海局勢日漸緊張，恐影響日商投資決策。何晉滄回應，政府會盡最大努力維持兩岸關係的穩定，也會讓外商了解台灣是和平的創造者，不希望太多政治上干擾，影響產業界在台灣的投資。

