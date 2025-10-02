快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

輝達進駐北士科破局？李四川：新壽若不滿意 可提出想要的條件

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川下午參加道安會報時受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川下午參加道安會報時受訪。記者楊正海／攝影

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市副市長李四川指出，若新壽對市府所提的初步條件不滿意，也可以正式提出想要的條件，北市府會依規定編列預算，送議會審查。

李四川指出，這幾天新壽對有關輝達到T17、18，做了很多對外聲明。第一，新壽最喜歡的，希望市政府能夠修改契約，直接轉給輝達，也已經明白告訴新壽，這違反契約規定，公務人員須依法辦事，絕對不會改契約，讓它轉移，從輝達賺取這麼大的利益，這涉及圖利的問題。

李四川也說，市府這3個月的協調，土地的地上權屬於新壽，有二種方式，一是依契約把輝達的建物蓋好，取得使用執照，直接轉給輝達，但據了解，輝達不同意這方式，「這要新壽去做努力」

李四川表示，第二是合意解約，這是輝達比較喜歡的方案，把土地直接給輝達，但新壽不同意市府開的條件(40億) 但到現在為止，新壽也從來沒有正式提出願意合意解約的條件是什麼？若對市府提的初步條件不滿意，也可以提出自己要的條件。

李四川指出，市府跟新壽談過，原則上新壽所提的50年地上權，大概100多億，市政府一定會依規定編列預算，會送議會去審查，但據他了解，新壽聽到送議會後，到現在都沒有再提出。

李四川說，為了要讓輝達能夠在台北市，新壽應該是要依照契約去執行，如果假設有心要合意解約「沒有關係，條件是什麼？只要報到市政府來，我們就會按照條件，會報議會。」

李四川表示，如果議會同意在這樣的條件之下，是可以核准市府編列預算，買回這一塊土地，原則上當然市政府一定會依法辦理。

新壽 輝達 李四川 北士科

延伸閱讀

公館圓環拆除「合作協力新思維」 蔣萬安在市政會議感謝李四川

公館圓環正交路口通車第一視角曝 李四川坐鎮：明天是關鍵

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

拆公館圓環工程 李四川：有助雙北市民一定盡力做

相關新聞

輝達進駐北士科破局？李四川：新壽若不滿意 可提出想要的條件

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市副市長李四川指出，若...

輝達進駐T17、18面臨破局？北市府：仍有T12、松機南側2塊地

輝達進駐北士科面臨破局，新光人壽2日發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的合意終止條件。台北市蔣萬安今也表示台北市只有新...

美國CBP發布暫扣令 巨大集團有最新回應

美國海關暨邊境保護局（CBP）於2025年9月24日（美東時間）對巨大集團（9921）台灣製造據點發布暫扣令（WRO），...

輝達落腳台北生變！施振榮批台灣「防弊文化」太多 童子賢：歡迎輝達

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科面臨難產，外傳恐出走印度，對此宏碁（2353）創辦人施振榮2日罕見措辭嚴厲指出，台灣「...

新壽與北市府協商輝達進駐北士科方案曝光：二同意、一不同意

對於爭取輝達（NVIDIA）進駐北士科，新光人壽今發聲明強調，依法不能同意北市府提議的合意終止條件；至於無論是在現階段直...

新壽再發聲 願與北市府合作成就輝達進駐北士科

針對輝達總部一事，新光人壽今日再度發表聲明。強調長期以來恪遵法令，並致力於股東與保戶權益，同時支持公私協力（PPP）模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。