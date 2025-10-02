輝達進駐北士科破局？李四川：新壽若不滿意 可提出想要的條件

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市副市長李四川指出，若新壽對市府所提的初步條件不滿意，也可以正式提出想要的條件，北市府會依規定編列預算，送議會審查。

李四川指出，這幾天新壽對有關輝達到T17、18，做了很多對外聲明。第一，新壽最喜歡的，希望市政府能夠修改契約，直接轉給輝達，也已經明白告訴新壽，這違反契約規定，公務人員須依法辦事，絕對不會改契約，讓它轉移，從輝達賺取這麼大的利益，這涉及圖利的問題。

李四川也說，市府這3個月的協調，土地的地上權屬於新壽，有二種方式，一是依契約把輝達的建物蓋好，取得使用執照，直接轉給輝達，但據了解，輝達不同意這方式，「這要新壽去做努力」

李四川表示，第二是合意解約，這是輝達比較喜歡的方案，把土地直接給輝達，但新壽不同意市府開的條件(40億) 但到現在為止，新壽也從來沒有正式提出願意合意解約的條件是什麼？若對市府提的初步條件不滿意，也可以提出自己要的條件。

李四川指出，市府跟新壽談過，原則上新壽所提的50年地上權，大概100多億，市政府一定會依規定編列預算，會送議會去審查，但據他了解，新壽聽到送議會後，到現在都沒有再提出。

李四川說，為了要讓輝達能夠在台北市，新壽應該是要依照契約去執行，如果假設有心要合意解約「沒有關係，條件是什麼？只要報到市政府來，我們就會按照條件，會報議會。」

李四川表示，如果議會同意在這樣的條件之下，是可以核准市府編列預算，買回這一塊土地，原則上當然市政府一定會依法辦理。