卓揆：全力協助減班休息產業 推動各項勞工權益優先措施

行政院長卓榮泰2日於行政院會，請勞動部針對部分產業出現減班休息情況進行說明。勞動部指出，目前減班通報的行業，主要集中在金屬製品製造、機械設備製造，以及運輸工具製造業等。其中，部分汽車業者因預判未來情勢與上半年拉貨、存貨等因素，已進行產線調整。

卓榮泰表示，目前政府已採取「移緩濟急」方式協助業者，請經濟部與勞動部積極讓業者了解，雖然《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算》尚待立法程序完成，但行政團隊會在預算通過的第一時間啟動執行、立刻補上，讓企業放心、勞工安心。

卓榮泰強調，勞動部對勞工權益為優先的各項策略措施，都應積極討論執行，行政院也會全力支持。針對勞動部報告減班休息總量的累積，也請持續關注相關狀況。此外，卓榮泰也請經濟部與勞動部密切合作，針對目前受影響的產業，包括製造業、水五金、工具機及交通運輸等，與企業建立有效的溝通與共識，協助企業在轉型或調整期間度過難關。