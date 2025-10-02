快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

卓揆：全力協助減班休息產業 推動各項勞工權益優先措施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰2日於行政院會，請勞動部針對部分產業出現減班休息情況進行說明。勞動部指出，目前減班通報的行業，主要集中在金屬製品製造、機械設備製造，以及運輸工具製造業等。其中，部分汽車業者因預判未來情勢與上半年拉貨、存貨等因素，已進行產線調整。

卓榮泰表示，目前政府已採取「移緩濟急」方式協助業者，請經濟部與勞動部積極讓業者了解，雖然《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算》尚待立法程序完成，但行政團隊會在預算通過的第一時間啟動執行、立刻補上，讓企業放心、勞工安心。

卓榮泰強調，勞動部對勞工權益為優先的各項策略措施，都應積極討論執行，行政院也會全力支持。針對勞動部報告減班休息總量的累積，也請持續關注相關狀況。此外，卓榮泰也請經濟部與勞動部密切合作，針對目前受影響的產業，包括製造業、水五金、工具機及交通運輸等，與企業建立有效的溝通與共識，協助企業在轉型或調整期間度過難關。

勞動部 卓榮泰 經濟部

延伸閱讀

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

控決議到撤離延誤13小時 國民黨：卓榮泰敢不敢自我檢討？

花蓮災後重建 政院規劃丹娜絲特別條例再追加200億元

明年最低工資…卓榮泰喊拚「突破3萬」！網酸：薪水漲47％、房價漲470％

相關新聞

輝達進駐北士科破局？李四川：新壽若不滿意 可提出想要的條件

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市副市長李四川指出，若...

輝達進駐T17、18面臨破局？北市府：仍有T12、松機南側2塊地

輝達進駐北士科面臨破局，新光人壽2日發出聲明表示，依法不能同意北市府提議的合意終止條件。台北市蔣萬安今也表示台北市只有新...

美國CBP發布暫扣令 巨大集團有最新回應

美國海關暨邊境保護局（CBP）於2025年9月24日（美東時間）對巨大集團（9921）台灣製造據點發布暫扣令（WRO），...

輝達落腳台北生變！施振榮批台灣「防弊文化」太多 童子賢：歡迎輝達

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科面臨難產，外傳恐出走印度，對此宏碁（2353）創辦人施振榮2日罕見措辭嚴厲指出，台灣「...

新壽與北市府協商輝達進駐北士科方案曝光：二同意、一不同意

對於爭取輝達（NVIDIA）進駐北士科，新光人壽今發聲明強調，依法不能同意北市府提議的合意終止條件；至於無論是在現階段直...

新壽再發聲 願與北市府合作成就輝達進駐北士科

針對輝達總部一事，新光人壽今日再度發表聲明。強調長期以來恪遵法令，並致力於股東與保戶權益，同時支持公私協力（PPP）模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。